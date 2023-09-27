https://ria.ru/20230927/kuban-1898959853.html

На Кубани аграрии, организующие сельхозкооператив, смогут получить субсидии

На Кубани аграрии, организующие сельхозкооператив, смогут получить субсидии - РИА Новости, 27.09.2023

На Кубани аграрии, организующие сельхозкооператив, смогут получить субсидии

Законодательное собрание Краснодарского края приняло законопроект, согласно которому аграрии Кубани, готовые организовать сельхозкооператив, смогут ежегодно... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:53

2023-09-27T14:53

2023-09-27T14:53

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17231/71/172317158_0:0:2137:1202_1920x0_80_0_0_fffa0fa2ad3bee5ed67b1a8ac526a859.jpg

КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края приняло законопроект, согласно которому аграрии Кубани, готовые организовать сельхозкооператив, смогут ежегодно получать по 5 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение оборудования или техники, сообщает пресс-служба заксобрания на сайте. На 24-й сессии парламента депутаты рассмотрели инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева об оказании дополнительной господдержки аграриям в рамках проекта "Опорный фермер". "Согласно порядку предоставления таких субсидий, господдержка малым формам хозяйствования будет предоставляться на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования – 5 миллионов рублей ежегодно с 2023 по 2025 годы. По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении", - говорится в сообщении. По словам Кондратьева, программа "Опорный фермер" - новая мера поддержки для тех, кто готов объединить усилия и организовать сельхозкооператив. Субсидии будут направлены на приобретение оборудования или техники. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека добавил, что для получения субсидии в сфере животноводства должно объединиться не менее 10 фермерских хозяйств, а по другим направлениям - не меньше 20. "Фермерство является значимой силой, которая обеспечивает серьезные объемы производства в региональном АПК. Но потенциал у него значительно выше, и нам необходимо создавать условия для обеспечения дальнейшего роста. Поэтому по инициативе губернатора в ЗСК поступил законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки этого сектора. Уверен, его принятие создаст основу для укрепления материально-технической базы фермерства, усиления кооперации отдельных хозяйств", - передает пресс-служба слова руководителя заксобрания Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20230915/kuban-1896431339.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, вениамин кондратьев