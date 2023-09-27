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СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявили в Крыму - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 27.09.2023 (обновлено: 23:54 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/krym-1899073556.html
СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявили в Крыму
СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявили в Крыму - РИА Новости, 27.09.2023
СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:50
2023-09-27T23:54
в мире
украина
севастополь
киев
владимир константинов
мария захарова
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. "Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит о их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Запад делает ставку на затяжной конфликт на Украине, рассматривая сам украинский народ как расходный материал. "Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация "украинской заразы" позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада", - подчеркнул глава парламента. По его словам, крымчане доверяют силам ПВО, которые регулярно отражают украинские атаки противника на полуостров. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что в Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868080798.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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в мире, украина, севастополь, киев, владимир константинов, мария захарова, михаил развожаев
В мире, Украина, Севастополь, Киев, Владимир Константинов, Мария Захарова, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине
СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявили в Крыму

Константинов: достижение целей СВО позволит поставить точку в агрессии Запада,

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.
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"Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит о их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Запад делает ставку на затяжной конфликт на Украине, рассматривая сам украинский народ как расходный материал.
"Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация "украинской заразы" позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада", - подчеркнул глава парламента.
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По его словам, крымчане доверяют силам ПВО, которые регулярно отражают украинские атаки противника на полуостров.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что в Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСевастопольКиевВладимир КонстантиновМария ЗахароваМихаил Развожаев
 
 
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