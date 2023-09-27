https://ria.ru/20230927/krym-1898861908.html

В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра

В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра - РИА Новости, 27.09.2023

В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра

Крым намерен в перспективе восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:46

2023-09-27T06:46

2023-09-27T07:50

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россия

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Крым намерен в перспективе восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать", — пояснил Константинов.В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров, не согласившись с присоединением Крыма к России после референдума о статусе региона. В феврале 2022 года во время специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.

https://ria.ru/20230925/krym-1898406761.html

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украина, россия, владимир константинов, республика крым, общество