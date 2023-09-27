https://ria.ru/20230927/krym-1898861908.html
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра - РИА Новости, 27.09.2023
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Крым намерен в перспективе восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:46
2023-09-27T06:46
2023-09-27T07:50
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Крым намерен в перспективе восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать", — пояснил Константинов.В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров, не согласившись с присоединением Крыма к России после референдума о статусе региона. В феврале 2022 года во время специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20230925/krym-1898406761.html
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Украина, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Константинов: Крым планирует восстановить подачу воды из Днепра