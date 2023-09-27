https://ria.ru/20230927/kosovo-1899071104.html

Вучич призвал сербов в Косово добиваться своих прав мирным путем

Вучич призвал сербов в Косово добиваться своих прав мирным путем - РИА Новости, 27.09.2023

Вучич призвал сербов в Косово добиваться своих прав мирным путем

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем после столкновений 24 сентября и указал, что погибшие... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T23:15

2023-09-27T23:15

2023-09-27T23:15

в мире

косово

сербия

приштина

александр вучич

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем после столкновений 24 сентября и указал, что погибшие сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. "Эти люди – не террористы… Не можете оправдать убийство человека, этому нет оправдания, компетентные органы должны реагировать. Но эти люди доведены до края. (Косовский "премьер" Альбин) Курти систематически уничтожал и уничтожает сербский народ, он его ненавидит", - заявил президент Сербии в эфире Радио и телевидения Сербии. "Я надеюсь, что сербы, и призываю их к этому – прошу их вместе попытаться мирным путем добиться того, что нам положено, требовать, чтобы была отозвана полиция Курти оттуда, всего попробовать достичь мирным путем", - сказал Вучич и добавил, что уже год предупреждает, что косовские сербы готовятся оказывать сопротивление насилию Приштины. По его словам, в воскресенье погиб косовоалбанский полицейский и только трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Последний, по информации сербских властей, был хладнокровно убит выстрелом в голову. Все трое сербов, как указал Вучич, для соотечественников в Косово и Метохии – "герои и мученики". "МВД" самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержанным в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки сербам определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии