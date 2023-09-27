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На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт" - РИА Новости, 27.09.2023
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11:42 27.09.2023 (обновлено: 11:49 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/korabl-1898904506.html
На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"
На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт" - РИА Новости, 27.09.2023
На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"
Два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:42
2023-09-27T11:49
россия
амур (река)
амурский судостроительный завод
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
комсомольск-на-амуре
объединенная судостроительная корпорация
восточная верфь
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном заводе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота. В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, главного командования ВМФ, Объединённой судостроительной корпорации, дирекция и персонал предприятия", - говорится в сообщении.Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям. МРК этого проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе Балтийского и Черноморского флотов.Производством кораблей данного проекта занимаются четыре судостроительных завода ("Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, Восточная верфь и Амурский завод). Для Амурского ССЗ это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.
https://ria.ru/20230920/korvet-1897432805.html
россия
амур (река)
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россия, амур (река), амурский судостроительный завод, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, комсомольск-на-амуре, объединенная судостроительная корпорация, восточная верфь
Россия, Амур (река), Амурский судостроительный завод, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Комсомольск-на-Амуре, Объединенная судостроительная корпорация, Восточная верфь
На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"

МО: на Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль
Малый ракетный корабль - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном заводе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота. В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, главного командования ВМФ, Объединённой судостроительной корпорации, дирекция и персонал предприятия", - говорится в сообщении.
Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям. МРК этого проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе Балтийского и Черноморского флотов.
Производством кораблей данного проекта занимаются четыре судостроительных завода ("Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, Восточная верфь и Амурский завод). Для Амурского ССЗ это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.
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РоссияАмур (река)Амурский судостроительный заводМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКомсомольск-на-АмуреОбъединенная судостроительная корпорацияВосточная верфь
 
 
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