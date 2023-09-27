https://ria.ru/20230927/korabl-1898904506.html

На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"

На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт" - РИА Новости, 27.09.2023

На Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"

Два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:42

2023-09-27T11:42

2023-09-27T11:49

россия

амур (река)

амурский судостроительный завод

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

комсомольск-на-амуре

объединенная судостроительная корпорация

восточная верфь

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном заводе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота. В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, главного командования ВМФ, Объединённой судостроительной корпорации, дирекция и персонал предприятия", - говорится в сообщении.Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям. МРК этого проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе Балтийского и Черноморского флотов.Производством кораблей данного проекта занимаются четыре судостроительных завода ("Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, Восточная верфь и Амурский завод). Для Амурского ССЗ это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.

https://ria.ru/20230920/korvet-1897432805.html

россия

амур (река)

комсомольск-на-амуре

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россия, амур (река), амурский судостроительный завод, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, комсомольск-на-амуре, объединенная судостроительная корпорация, восточная верфь