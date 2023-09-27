https://ria.ru/20230927/kontrol-1898971663.html
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией - РИА Новости, 27.09.2023
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией
Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:26
2023-09-27T15:26
2023-09-27T15:26
германия
польша
чехия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. "С этого момента федеральная полиция будет проводить дополнительные, гибкие, целенаправленные меры по контролю на маршрутах перевозки мигрантов на границе с Польшей и Чехией", - сказала Фезер журналистам. По ее словам, МВД находится в тесном контакте с двумя соседними странами, а также с федеральными землями Саксония и Бранденбург. "При этом мы заботимся о том, чтобы меры по контролю оказывали как можно меньшее влияние на людей и экономику в повседневной жизни", - подчеркнула Фезер. Она заявила, что оптимистична насчет принимаемых мер, но не исключает их дальнейшего ужесточения. По мнению Фезер, для сохранения открытых внутренних границ между странами-членами ЕС необходимо эффективнее контролировать внешние границы блока. Ранее в среду пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции.
https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
германия
польша
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, польша, чехия, евросоюз
Германия, Польша, Чехия, Евросоюз
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией
Глава МВД Германии сообщила об усилении контроля на границе с Польшей и Чехией