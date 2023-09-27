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Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией - РИА Новости, 27.09.2023
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15:26 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kontrol-1898971663.html
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией - РИА Новости, 27.09.2023
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией
Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:26
2023-09-27T15:26
германия
польша
чехия
евросоюз
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. "С этого момента федеральная полиция будет проводить дополнительные, гибкие, целенаправленные меры по контролю на маршрутах перевозки мигрантов на границе с Польшей и Чехией", - сказала Фезер журналистам. По ее словам, МВД находится в тесном контакте с двумя соседними странами, а также с федеральными землями Саксония и Бранденбург. "При этом мы заботимся о том, чтобы меры по контролю оказывали как можно меньшее влияние на людей и экономику в повседневной жизни", - подчеркнула Фезер. Она заявила, что оптимистична насчет принимаемых мер, но не исключает их дальнейшего ужесточения. По мнению Фезер, для сохранения открытых внутренних границ между странами-членами ЕС необходимо эффективнее контролировать внешние границы блока. Ранее в среду пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции.
https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html
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германия, польша, чехия, евросоюз
Германия, Польша, Чехия, Евросоюз
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией

Глава МВД Германии сообщила об усилении контроля на границе с Польшей и Чехией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
"С этого момента федеральная полиция будет проводить дополнительные, гибкие, целенаправленные меры по контролю на маршрутах перевозки мигрантов на границе с Польшей и Чехией", - сказала Фезер журналистам.
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По ее словам, МВД находится в тесном контакте с двумя соседними странами, а также с федеральными землями Саксония и Бранденбург.
"При этом мы заботимся о том, чтобы меры по контролю оказывали как можно меньшее влияние на людей и экономику в повседневной жизни", - подчеркнула Фезер.
Она заявила, что оптимистична насчет принимаемых мер, но не исключает их дальнейшего ужесточения. По мнению Фезер, для сохранения открытых внутренних границ между странами-членами ЕС необходимо эффективнее контролировать внешние границы блока.
Ранее в среду пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции.
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