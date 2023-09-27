https://ria.ru/20230927/kontrol-1898971663.html

Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией

Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией - РИА Новости, 27.09.2023

Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией

Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:26

2023-09-27T15:26

2023-09-27T15:26

германия

польша

чехия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию, заявила в среду глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. "С этого момента федеральная полиция будет проводить дополнительные, гибкие, целенаправленные меры по контролю на маршрутах перевозки мигрантов на границе с Польшей и Чехией", - сказала Фезер журналистам. По ее словам, МВД находится в тесном контакте с двумя соседними странами, а также с федеральными землями Саксония и Бранденбург. "При этом мы заботимся о том, чтобы меры по контролю оказывали как можно меньшее влияние на людей и экономику в повседневной жизни", - подчеркнула Фезер. Она заявила, что оптимистична насчет принимаемых мер, но не исключает их дальнейшего ужесточения. По мнению Фезер, для сохранения открытых внутренних границ между странами-членами ЕС необходимо эффективнее контролировать внешние границы блока. Ранее в среду пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции.

https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

германия

польша

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, польша, чехия, евросоюз