https://ria.ru/20230927/klinton-1898944919.html

В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО

В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО - РИА Новости, 27.09.2023

В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО

Депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал заявления Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виноват Владимир Путин, клинической ложью. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:54

2023-09-27T13:54

2023-09-27T13:54

хиллари клинтон

владимир путин

олег морозов

госдума рф

нато

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал заявления Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виноват Владимир Путин, клинической ложью. Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что тот сам виноват в расширении НАТО. "Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", - сказала Х. Клинтон, риторически обращаясь к Путину по поводу расширения НАТО на Восток к нашим границам… То есть, по мнению этой мадам, это мы виноваты в "расширении НАТО"... По-моему, это уже клиника. Спор не имеет смысла, так как выдвигать логические доводы откровенному лгуну бесполезно!" - сообщил Морозов в своем телеграм-канале. Также он отметил, что отодвигать военные структуры НАТО на границы 1997 года "придётся физически". "Другого пути просто нет! Страх - лучшее лекарство от идиотизма", - добавил парламентарий.

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