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В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО - РИА Новости, 27.09.2023
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13:54 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/klinton-1898944919.html
В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО
В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО - РИА Новости, 27.09.2023
В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО
Депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал заявления Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виноват Владимир Путин, клинической ложью. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:54
2023-09-27T13:54
хиллари клинтон
владимир путин
олег морозов
госдума рф
нато
единая россия
сша
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал заявления Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виноват Владимир Путин, клинической ложью. Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что тот сам виноват в расширении НАТО. "Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", - сказала Х. Клинтон, риторически обращаясь к Путину по поводу расширения НАТО на Восток к нашим границам… То есть, по мнению этой мадам, это мы виноваты в "расширении НАТО"... По-моему, это уже клиника. Спор не имеет смысла, так как выдвигать логические доводы откровенному лгуну бесполезно!" - сообщил Морозов в своем телеграм-канале. Также он отметил, что отодвигать военные структуры НАТО на границы 1997 года "придётся физически". "Другого пути просто нет! Страх - лучшее лекарство от идиотизма", - добавил парламентарий.
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хиллари клинтон, владимир путин, олег морозов, госдума рф, нато, единая россия, сша, россия
Хиллари Клинтон, Владимир Путин, Олег Морозов, Госдума РФ, НАТО, Единая Россия, США, Россия
В Госдуме отреагировали на слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО

Морозов назвал слова Клинтон о вине Путина в расширении НАТО клинической ложью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хилари Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал заявления Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виноват Владимир Путин, клинической ложью.
Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что тот сам виноват в расширении НАТО.
"Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", - сказала Х. Клинтон, риторически обращаясь к Путину по поводу расширения НАТО на Восток к нашим границам… То есть, по мнению этой мадам, это мы виноваты в "расширении НАТО"... По-моему, это уже клиника. Спор не имеет смысла, так как выдвигать логические доводы откровенному лгуну бесполезно!" - сообщил Морозов в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что отодвигать военные структуры НАТО на границы 1997 года "придётся физически".
"Другого пути просто нет! Страх - лучшее лекарство от идиотизма", - добавил парламентарий.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Хиллари КлинтонВладимир ПутинОлег МорозовГосдума РФНАТОЕдиная РоссияСШАРоссия
 
 
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