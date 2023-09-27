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Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина
Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 27.09.2023
Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:39
2023-09-27T10:39
2023-09-27T19:49
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что расширение НАТО — последствия российской политики, передает Reuters."Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", — сказала она.Она также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.Ранее президент США Джо Байден попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его диктатором.
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В мире, Россия, США, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, НАТО, Государственный департамент США
Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина
Reuters: Клинтон обратилась к Путину по имени и обвинила его в расширении НАТО