https://ria.ru/20230927/klinton-1898887643.html

Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина

Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 27.09.2023

Клинтон сделала резкий выпад в адрес Путина

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:39

2023-09-27T10:39

2023-09-27T19:49

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что расширение НАТО — последствия российской политики, передает Reuters."Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", — сказала она.Она также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.Ранее президент США Джо Байден попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его диктатором.

https://ria.ru/20230819/rossiya-1890979960.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, хиллари клинтон, нато, государственный департамент сша