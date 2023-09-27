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Китай нашел ответ на главный вопрос - РИА Новости, 27.09.2023
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08:00 27.09.2023 (обновлено: 08:07 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html
Китай нашел ответ на главный вопрос
Китай нашел ответ на главный вопрос - РИА Новости, 27.09.2023
Китай нашел ответ на главный вопрос
Самое, наверное, интересное в этом только что опубликованном в Пекине документе — это то, что ближе к его концу. Там отчет Китая: что он уже сделал для... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:00
2023-09-27T08:07
аналитика
технологии
китай
пекин
россия
оон
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Самое, наверное, интересное в этом только что опубликованном в Пекине документе — это то, что ближе к его концу. Там отчет Китая: что он уже сделал для воплощения своих идей о том, каким должен стать и становится наш мир. Да, весь. И — да, Китай в этом мире успешно превращается в лидера не только экономического, но и идейного.Речь о "Белой книге" информационного офиса китайского правительства "Глобальное сообщество общей судьбы: китайские предложения и действия". Для кого нужны такие документы с их неизбежным многословием? Целиком — для специалистов, конечно. Человечество общается словами, иначе не умеет. В массовой же памяти при этом остаются краткие формулировки и нечто иное: общая идея, общее ощущение того, что надо делать и что в этом направлении происходит.А происходит вал глобальных перемен, невиданных за столетие (если не больше), — это, кстати, из той самой "Белой книги". И некоторые страны — в частности, и Россия, и Китай, и Индия — каждая по-своему ощущали, что мир меняется невиданным образом, и выдвигали идеи, что в такой ситуации делать. Тем же занято и множество прочих стран. Но не каждый умеет не просто осознавать эти перемены и приспосабливаться к ним, а направлять их. Лидировать, вести мир за собой.Вообще-то, "Глобальное сообщество общей судьбы" — таково краткое определение идеала того, куда мир должен идти, — это концепция и лозунг, которым исполнилось ровно десять лет. И "Белая книга" именно по этому поводу и написана. Здесь скорее отчет о том, что за это десятилетие успел сделать Китай, чем просто напоминание о том, как эта страна давно уже видит происходящее вокруг нас, чего хотела и хочет.Здесь множество мелких фактов и цифр, общих (к 2030 году инфраструктурный проект "Пояс и путь" будет генерировать до 1,6 триллиона нынешних долларов в торговле) и очень частных (превращение Лаоса с помощью железной дороги до Китая в региональный хаб). Но факты и цифры эти надо вписывать в реальности происходящего сегодня в Китае и вокруг.А происходит вот что. Первое — эта страна только что выдержала с честью бешеную и лживую информационную кампанию под названием "конец китайскому чуду, в экономике там страшные проблемы". В России, кстати, тоже нашлось много желающих на эти фальшивки поддаться. Но по итогам года получится, что Китай произвел примерно вдвое больше ВВП, чем США. Вдобавок же — зачем кампания велась? Чтобы организовать бегство капиталов. Но сейчас они текут именно в Китай — в давно невиданных масштабах, причем прежде всего туда, где изобретаются или используются самые высокие в мире технологии. И всем видно, что у тех, кто имеет дело с Китаем, экономика сильнее. Ну а победы такого рода заметно повышают внимание к предложениям такой страны о том, как нам обустроить мир и улучшить глобальное управление.Второе: в Пекине и других городах сейчас параллельно и одновременно происходит множество форумов самого разного свойства: деловые, технологические и на ту самую тему — как дальше управлять миром совместно. Нигде в мире больше нет ничего подобного — не в США же ехать за мыслями по этому поводу и не в Европу. Ближайшее из крупных событий — форум, на котором будут представлены, возможно, полторы сотни стран — участниц упомянутого проекта "Пояс и путь", ставшего материальным символом создания того самого идеального мира. То есть Пекин стал идейной столицей мира. И понятно, что в таких ситуациях просто необходим документ, который напоминал бы, о каких идеях идет речь. Третье: ничего уникального в нынешнем документе нет — наоборот, там много очевидного. Это и узнаваемые принципы Устава ООН, и мысли, которые десятилетиями (если не столетиями) высказывались разными государствами и народами. В Пекине их просто объединили. И было бы странно, если бы китайцы вдруг придумали что-то неожиданное: куда разумнее высказать мысли, которые и без того разделяются "мировым большинством", то есть всеми, кроме нынешнего заигравшегося Запада. Это чересчур идеалистичные мысли? Конечно. Но так устроен человек — без идеалов он не может. Особенно если видит, что какие-то страны или лидеры этим идеалам стараются соответствовать на практике.
https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898237985.html
https://ria.ru/20230926/rasshirenie-1898645774.html
https://ria.ru/20230924/sammit-1898376829.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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353
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аналитика, технологии, китай, пекин, россия, оон
Аналитика, Технологии, Китай, Пекин, Россия, ООН

Китай нашел ответ на главный вопрос

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Самое, наверное, интересное в этом только что опубликованном в Пекине документе — это то, что ближе к его концу. Там отчет Китая: что он уже сделал для воплощения своих идей о том, каким должен стать и становится наш мир. Да, весь. И — да, Китай в этом мире успешно превращается в лидера не только экономического, но и идейного.
Речь о "Белой книге" информационного офиса китайского правительства "Глобальное сообщество общей судьбы: китайские предложения и действия". Для кого нужны такие документы с их неизбежным многословием? Целиком — для специалистов, конечно. Человечество общается словами, иначе не умеет. В массовой же памяти при этом остаются краткие формулировки и нечто иное: общая идея, общее ощущение того, что надо делать и что в этом направлении происходит.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ
23 сентября, 19:17
А происходит вал глобальных перемен, невиданных за столетие (если не больше), — это, кстати, из той самой "Белой книги". И некоторые страны — в частности, и Россия, и Китай, и Индия — каждая по-своему ощущали, что мир меняется невиданным образом, и выдвигали идеи, что в такой ситуации делать. Тем же занято и множество прочих стран. Но не каждый умеет не просто осознавать эти перемены и приспосабливаться к ним, а направлять их. Лидировать, вести мир за собой.
Вообще-то, "Глобальное сообщество общей судьбы" — таково краткое определение идеала того, куда мир должен идти, — это концепция и лозунг, которым исполнилось ровно десять лет. И "Белая книга" именно по этому поводу и написана. Здесь скорее отчет о том, что за это десятилетие успел сделать Китай, чем просто напоминание о том, как эта страна давно уже видит происходящее вокруг нас, чего хотела и хочет.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов
Вчера, 10:26
Здесь множество мелких фактов и цифр, общих (к 2030 году инфраструктурный проект "Пояс и путь" будет генерировать до 1,6 триллиона нынешних долларов в торговле) и очень частных (превращение Лаоса с помощью железной дороги до Китая в региональный хаб). Но факты и цифры эти надо вписывать в реальности происходящего сегодня в Китае и вокруг.
А происходит вот что. Первое — эта страна только что выдержала с честью бешеную и лживую информационную кампанию под названием "конец китайскому чуду, в экономике там страшные проблемы". В России, кстати, тоже нашлось много желающих на эти фальшивки поддаться. Но по итогам года получится, что Китай произвел примерно вдвое больше ВВП, чем США. Вдобавок же — зачем кампания велась? Чтобы организовать бегство капиталов. Но сейчас они текут именно в Китай — в давно невиданных масштабах, причем прежде всего туда, где изобретаются или используются самые высокие в мире технологии. И всем видно, что у тех, кто имеет дело с Китаем, экономика сильнее. Ну а победы такого рода заметно повышают внимание к предложениям такой страны о том, как нам обустроить мир и улучшить глобальное управление.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь" в Пекине
24 сентября, 20:58
Второе: в Пекине и других городах сейчас параллельно и одновременно происходит множество форумов самого разного свойства: деловые, технологические и на ту самую тему — как дальше управлять миром совместно. Нигде в мире больше нет ничего подобного — не в США же ехать за мыслями по этому поводу и не в Европу. Ближайшее из крупных событий — форум, на котором будут представлены, возможно, полторы сотни стран — участниц упомянутого проекта "Пояс и путь", ставшего материальным символом создания того самого идеального мира. То есть Пекин стал идейной столицей мира. И понятно, что в таких ситуациях просто необходим документ, который напоминал бы, о каких идеях идет речь.
Третье: ничего уникального в нынешнем документе нет — наоборот, там много очевидного. Это и узнаваемые принципы Устава ООН, и мысли, которые десятилетиями (если не столетиями) высказывались разными государствами и народами. В Пекине их просто объединили. И было бы странно, если бы китайцы вдруг придумали что-то неожиданное: куда разумнее высказать мысли, которые и без того разделяются "мировым большинством", то есть всеми, кроме нынешнего заигравшегося Запада. Это чересчур идеалистичные мысли? Конечно. Но так устроен человек — без идеалов он не может. Особенно если видит, что какие-то страны или лидеры этим идеалам стараются соответствовать на практике.
 
АналитикаТехнологииКитайПекинРоссияООН
 
 
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