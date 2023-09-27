https://ria.ru/20230927/kiev-1899017345.html

Украинцам установили экзамен по отечественной истории без Киевской Руси

Украинцам установили экзамен по отечественной истории без Киевской Руси - РИА Новости, 27.09.2023

Украинцам установили экзамен по отечественной истории без Киевской Руси

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в ходе вступительной кампании в вузы в 2024 году третьим обязательным предметом станет история, которая... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:38

2023-09-27T17:38

2023-09-27T17:40

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в ходе вступительной кампании в вузы в 2024 году третьим обязательным предметом станет история, которая охватывает лишь период с XVI по ХХІ столетия. Таким образом, историю Киевской Руси и время татаро-монгольского нашествия украинские абитуриенты сдавать не будут. "Вступительные экзамены 2024 года. К перечню обязательных предметов добавлена история Украины… Программа тестирования по истории Украины будет охватывать только период XVI – ХХІ веков. Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", - написал Лисовой в социальной сети Facebook*. Он также сообщил, что соответствующий законопроект передан в Верховную раду для рассмотрения. Еще до начала спецоперации РФ на Украине регулярно неоднократно обвиняли Россию в попытке "украсть историю". В 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко обвинял Москву в попытке "украсть" княжну Анну Ярославну. Преемник Порошенко Владимир Зеленский заявлял, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти слова Зеленского, пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897753808.html

https://ria.ru/20230920/kultura-1897594305.html

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в мире, украина, россия, москва, петр порошенко, владимир зеленский, сергей лавров, facebook, верховная рада украины