https://ria.ru/20230927/kiev-1899004157.html

Киев назвал условие отзыва исков в ВТО против трех стран ЕС

Киев назвал условие отзыва исков в ВТО против трех стран ЕС - РИА Новости, 27.09.2023

Киев назвал условие отзыва исков в ВТО против трех стран ЕС

Украина отзовет свои иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран Евросоюза только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:06

2023-09-27T17:06

2023-09-27T17:06

экономика

украина

киев

венгрия

тарас качка

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Украина отзовет свои иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран Евросоюза только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем, заявил украинский замминистра экономики Тарас Качка. "Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет... Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада", комментируя возможность отзыва исков в ВТО. Замминистра добавил, что сейчас важно запустить механизм согласования и верификации украинского экспорта зерна, поскольку такое предложение фактически уже согласовали Евросоюз и государства-члены. Украина считает такой механизм приемлемым. "Иски в ВТО, как мы видим по реакции партнеров, были вполне правильным шагом. Потому что он очертил природу нашего возмущения", - уточнил Качка. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html

https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html

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экономика, украина, киев, венгрия, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире, отмена эмбарго на зерно, украинское зерно