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Киев поблагодарил Варшаву за поставку танков на фоне зернового конфликта - РИА Новости, 27.09.2023
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08:36 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kiev-1898868699.html
Киев поблагодарил Варшаву за поставку танков на фоне зернового конфликта
Киев поблагодарил Варшаву за поставку танков на фоне зернового конфликта - РИА Новости, 27.09.2023
Киев поблагодарил Варшаву за поставку танков на фоне зернового конфликта
Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне обострения отношений с Польшей из-за экспорта украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:36
2023-09-27T08:36
в мире
польша
украина
киев
рустем умеров
мариуш блащак
анджей дуда
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне обострения отношений с Польшей из-за экспорта украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений Киеву сообщил, что провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции". В последнее время, после блокировки Польшей экспорта украинского зерна и отмены встречи на полях ассамблеи ООН Владимира Зеленского и Анджея Дуды, наблюдается напряжение в украинско-польских отношениях. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается. Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер позднее указал, что Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям. "Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - написал Умеров на своей странице в социальной сети Х. Умеров, ставший главой минобороны Украины в начале сентября, не указал, какие темы обсуждались в ходе беседы. Он также поблагодарил Польшу "за значительную помощь" с февраля 2022 года. Ранее Дуда, комментируя напряженность в польско-украинских отношениях, возникшую на фоне эмбарго на ввоз украинского зерна, заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html
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в мире, польша, украина, киев, рустем умеров, мариуш блащак, анджей дуда, оон
В мире, Польша, Украина, Киев, Рустем Умеров, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, ООН
Киев поблагодарил Варшаву за поставку танков на фоне зернового конфликта

МО Украины в телефонном разговоре поблагодарили Польшу за поставку танков

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне обострения отношений с Польшей из-за экспорта украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений Киеву сообщил, что провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции".
В последнее время, после блокировки Польшей экспорта украинского зерна и отмены встречи на полях ассамблеи ООН Владимира Зеленского и Анджея Дуды, наблюдается напряжение в украинско-польских отношениях. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается. Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер позднее указал, что Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.
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"Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - написал Умеров на своей странице в социальной сети Х.
Умеров, ставший главой минобороны Украины в начале сентября, не указал, какие темы обсуждались в ходе беседы. Он также поблагодарил Польшу "за значительную помощь" с февраля 2022 года.
Ранее Дуда, комментируя напряженность в польско-украинских отношениях, возникшую на фоне эмбарго на ввоз украинского зерна, заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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