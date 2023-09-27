https://ria.ru/20230927/karteli-1898896984.html

Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП

Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП - РИА Новости, 27.09.2023

Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП

ФАС России нужно отслеживать появление картелей, ограничивающих развитие малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:13

2023-09-27T11:13

2023-09-27T11:13

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ФАС России нужно отслеживать появление картелей, ограничивающих развитие малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства. Как одну из приоритетных задач Мишустин назвал снижение административного давления на бизнес. "Чтобы стимулировать деловую активность, следует помогать в первую очередь субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание условий для бесперебойной деятельности таких предприятий, отраслей – очень важная задача. Для этого надо повышать эффективность надзора в этой области, в том числе в сфере государственного заказа. Поскольку государственный заказ во многом формирует профиль работы малого и среднего предпринимательства", - сказал он. При этом, по словам Мишустин, нужно отслеживать появление картелей. "Очень важно отслеживать появление картелей, действия которых могут ограничивать конкуренцию. Именно ограничение конкуренции – препятствие для малого и среднего бизнеса, о чем коллеги при встречах с членами правительства говорят", - заявил он.

https://ria.ru/20230921/reabilitatsiya-1897897256.html

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михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика