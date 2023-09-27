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Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП - РИА Новости, 27.09.2023
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11:13 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/karteli-1898896984.html
Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП
Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП - РИА Новости, 27.09.2023
Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП
ФАС России нужно отслеживать появление картелей, ограничивающих развитие малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:13
2023-09-27T11:13
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ФАС России нужно отслеживать появление картелей, ограничивающих развитие малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства. Как одну из приоритетных задач Мишустин назвал снижение административного давления на бизнес. "Чтобы стимулировать деловую активность, следует помогать в первую очередь субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание условий для бесперебойной деятельности таких предприятий, отраслей – очень важная задача. Для этого надо повышать эффективность надзора в этой области, в том числе в сфере государственного заказа. Поскольку государственный заказ во многом формирует профиль работы малого и среднего предпринимательства", - сказал он. При этом, по словам Мишустин, нужно отслеживать появление картелей. "Очень важно отслеживать появление картелей, действия которых могут ограничивать конкуренцию. Именно ограничение конкуренции – препятствие для малого и среднего бизнеса, о чем коллеги при встречах с членами правительства говорят", - заявил он.
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михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Мишустин поручил ФАС отслеживать картели, ограничивающие развитие МСП

Мишустин поручил ФАС отслеживать появление картелей, ограничивающих развитие МСП

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ФАС России нужно отслеживать появление картелей, ограничивающих развитие малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства.
Как одну из приоритетных задач Мишустин назвал снижение административного давления на бизнес.
"Чтобы стимулировать деловую активность, следует помогать в первую очередь субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание условий для бесперебойной деятельности таких предприятий, отраслей – очень важная задача. Для этого надо повышать эффективность надзора в этой области, в том числе в сфере государственного заказа. Поскольку государственный заказ во многом формирует профиль работы малого и среднего предпринимательства", - сказал он.
При этом, по словам Мишустин, нужно отслеживать появление картелей.
"Очень важно отслеживать появление картелей, действия которых могут ограничивать конкуренцию. Именно ограничение конкуренции – препятствие для малого и среднего бизнеса, о чем коллеги при встречах с членами правительства говорят", - заявил он.
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Михаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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