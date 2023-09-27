Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе
Пашинян и Макрон по телефону обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе
Вид на город Степанакерт. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в среду по телефону гуманитарную ситуации в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили текущую гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе, а также ситуацию вокруг вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Были также затронуты вопросы двусторонней армяно-французской повестки", - отмечается на сайте правительства.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.