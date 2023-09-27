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Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023
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20:58 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/karabakh-1899057621.html
Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе
Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023
Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в среду по телефону гуманитарную ситуации в Карабахе, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:58
2023-09-27T20:58
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
эммануэль макрон
ситуация в нагорном карабахе
хикмет гаджиев
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в среду по телефону гуманитарную ситуации в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Собеседники обсудили текущую гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе, а также ситуацию вокруг вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Были также затронуты вопросы двусторонней армяно-французской повестки", - отмечается на сайте правительства. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, эммануэль макрон, ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ситуация в Нагорном Карабахе, Хикмет Гаджиев, Нагорный Карабах
Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе

Пашинян и Макрон по телефону обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Вид на город Степанакерт. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в среду по телефону гуманитарную ситуации в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили текущую гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе, а также ситуацию вокруг вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Были также затронуты вопросы двусторонней армяно-французской повестки", - отмечается на сайте правительства.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
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В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянЭммануэль МакронСитуация в Нагорном КарабахеХикмет ГаджиевНагорный Карабах
 
 
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