https://ria.ru/20230927/karabakh-1899057621.html

Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе

Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023

Пашинян и Макрон обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в среду по телефону гуманитарную ситуации в Карабахе, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:58

2023-09-27T20:58

2023-09-27T20:58

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

эммануэль макрон

ситуация в нагорном карабахе

хикмет гаджиев

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в среду по телефону гуманитарную ситуации в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Собеседники обсудили текущую гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе, а также ситуацию вокруг вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Были также затронуты вопросы двусторонней армяно-французской повестки", - отмечается на сайте правительства. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, эммануэль макрон, ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, нагорный карабах