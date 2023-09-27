https://ria.ru/20230927/karabakh-1899055491.html

В США заявили, что согласуют детали международной миссии для Карабаха

В США заявили, что согласуют детали международной миссии для Карабаха - РИА Новости, 27.09.2023

В США заявили, что согласуют детали международной миссии для Карабаха

США намерены в ближайшие дни согласовать детали международной наблюдательной миссии для Нагорного Карабаха и рады, что Азербайджан готов ее принять, заявил... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:43

2023-09-27T20:43

2023-09-27T21:13

сша

азербайджан

государственный департамент сша

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США намерены в ближайшие дни согласовать детали международной наблюдательной миссии для Нагорного Карабаха и рады, что Азербайджан готов ее принять, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы будем работать в предстоящие дни с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить, как именно будет выглядеть эта миссия. Но в конечном счете мы хотим видеть возвращения к столу переговоров", - сказал он на брифинге для СМИ.Миллер добавил, что США приветствуют "сделанное буквально только что заявление правительства Азербайджана... что они будут рады принять такую международную наблюдательную миссию".По его словам, США не считают "продуктивной" роль, которую сыграла Россия в последнем обострении в Нагорном Карабахе. "Я, разумеется, не думаю, что Россия сыграла здесь продуктивную роль на прошлой неделе. Такое мы периодически видели. Были случаи, когда они содействовали переговорам, и это мы приветствовали, но, разумеется, на прошлой неделе их роль не была продуктивной в этой ситуации", - сказал Миллер.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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сша, азербайджан, государственный департамент сша, ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия