https://ria.ru/20230927/karabakh-1898963789.html

Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении

Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении - РИА Новости, 27.09.2023

Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении

Более 50 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению с 24 сентября, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:04

2023-09-27T15:04

2023-09-27T15:22

ситуация в нагорном карабахе

армения

азербайджан

хикмет гаджиев

ильхам алиев

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению с 24 сентября, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян."По состоянию на данный момент мост Хакари пересекли 50 тысяч 243 человека. Предоставленным государством временным жильем воспользовались около 5,7 тысячи человек", - сообщила Багдасарян.Названный мост находится в Лачинском коридоре, где работает КПП "Лачин" - единственный КПП на армяно-азербайджанской границе. Около полудня Багдасарян сообщала, что число переселенцев в Армению из Карабаха превысило 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

азербайджан

ереван

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ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан, хикмет гаджиев, ильхам алиев, ереван, в мире