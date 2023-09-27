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Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении - РИА Новости, 27.09.2023
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15:04 27.09.2023 (обновлено: 15:22 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898963789.html
Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении
Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении - РИА Новости, 27.09.2023
Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении
Более 50 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению с 24 сентября, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:04
2023-09-27T15:22
ситуация в нагорном карабахе
армения
азербайджан
хикмет гаджиев
ильхам алиев
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению с 24 сентября, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян."По состоянию на данный момент мост Хакари пересекли 50 тысяч 243 человека. Предоставленным государством временным жильем воспользовались около 5,7 тысячи человек", - сообщила Багдасарян.Названный мост находится в Лачинском коридоре, где работает КПП "Лачин" - единственный КПП на армяно-азербайджанской границе. Около полудня Багдасарян сообщала, что число переселенцев в Армению из Карабаха превысило 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан, хикмет гаджиев, ильхам алиев, ереван, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Ереван, В мире
Из Карабаха переехали более 50 тысяч человек, заявили в Армении

Багдасарян: из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч человек

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы возле гуманитарного центра в городе Горис
Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению с 24 сентября, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент мост Хакари пересекли 50 тысяч 243 человека. Предоставленным государством временным жильем воспользовались около 5,7 тысячи человек", - сообщила Багдасарян.
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Названный мост находится в Лачинском коридоре, где работает КПП "Лачин" - единственный КПП на армяно-азербайджанской границе. Около полудня Багдасарян сообщала, что число переселенцев в Армению из Карабаха превысило 47 тысяч человек. По данным официального Еревана, в Карабахе до последнего обострения проживали 120 тысяч человек.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя в регионе. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
В тот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
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