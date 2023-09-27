https://ria.ru/20230927/karabakh-1898900689.html

В Армению из Карабаха переехали уже более 47 тысяч человек

В Армению из Карабаха переехали уже более 47 тысяч человек - РИА Новости, 27.09.2023

В Армению из Карабаха переехали уже более 47 тысяч человек

Число переехавших из Карабаха в Армению уже превысило 47 тысяч человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:26

2023-09-27T11:26

2023-09-27T11:36

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

ситуация в зоне карабахского конфликта

азербайджан

хикмет гаджиев

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Число переехавших из Карабаха в Армению уже превысило 47 тысяч человек, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян."Мне только что сообщили новые данные: мост (через реку) Хакари в (Лачинском) коридоре пересекли уже 47 тысяч 115 человек", - сказала Багдасарян.Несколько минутами ранее она сообщила, что по состоянию на 8.00 мск по тому же мосту, где расположен единственный КПП на армяно-азербайджанской границе, в Армению переехали 42,5 тысячи карабахских армян.По данным властей Армении, в Карабахе проживают 120 тысяч армян. Таким образом, указанные цифры превышают треть населения региона.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

https://ria.ru/20230926/baku-1898677190.html

https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html

армения

азербайджан

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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, хикмет гаджиев, ильхам алиев