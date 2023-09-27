https://ria.ru/20230927/karabakh-1898881387.html

В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе

В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023

В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе

В ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял около 200 человек погибшими и свыше 500 ранеными, сообщается на сайте Минздрава... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:10

2023-09-27T10:10

2023-09-27T14:41

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 27 сен — РИА Новости. В ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял около 200 человек погибшими и свыше 500 ранеными, сообщается на сайте Минздрава республики."В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 512 ранены", — говорится в публикации.Минобороны, со своей стороны, опубликовало список погибших, в котором значатся 180 человек. В Минздраве уточнили, что еще 12 — это сотрудники МВД. Кроме того, погиб один мирный житель.Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе