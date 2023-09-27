В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе
Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военнослужащих в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЖенщина у могилы военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, на II Аллее почетного захоронения в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
Женщина у могилы военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, на II Аллее почетного захоронения в Баку
БАКУ, 27 сен — РИА Новости. В ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял около 200 человек погибшими и свыше 500 ранеными, сообщается на сайте Минздрава республики.
"В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 512 ранены", — говорится в публикации.
Минобороны, со своей стороны, опубликовало список погибших, в котором значатся 180 человек. В Минздраве уточнили, что еще 12 — это сотрудники МВД. Кроме того, погиб один мирный житель.
Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.