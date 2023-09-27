Рейтинг@Mail.ru
В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 27.09.2023 (обновлено: 14:41 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898881387.html
В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе
В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023
В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе
В ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял около 200 человек погибшими и свыше 500 ранеными, сообщается на сайте Минздрава... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:10
2023-09-27T14:41
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898927814_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_44da8774cfde9bca9d547ea8349ac9a4.jpg
БАКУ, 27 сен — РИА Новости. В ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял около 200 человек погибшими и свыше 500 ранеными, сообщается на сайте Минздрава республики."В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 512 ранены", — говорится в публикации.Минобороны, со своей стороны, опубликовало список погибших, в котором значатся 180 человек. В Минздраве уточнили, что еще 12 — это сотрудники МВД. Кроме того, погиб один мирный житель.Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898927814_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_190ce570c9259d077b5bdb66aa9ef123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку назвали число погибших военных во время операции в Нагорном Карабахе

Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военнослужащих в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЖенщина у могилы военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, на II Аллее почетного захоронения в Баку
Женщина у могилы военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, на II Аллее почетного захоронения в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Женщина у могилы военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, на II Аллее почетного захоронения в Баку
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен — РИА Новости. В ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял около 200 человек погибшими и свыше 500 ранеными, сообщается на сайте Минздрава республики.
"В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 512 ранены", — говорится в публикации.
Минобороны, со своей стороны, опубликовало список погибших, в котором значатся 180 человек. В Минздраве уточнили, что еще 12 — это сотрудники МВД. Кроме того, погиб один мирный житель.
Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАзербайджанСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала