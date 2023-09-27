https://ria.ru/20230927/kanada-1898948210.html

Трюдо сможет удержать пост премьера Канады, заявил эксперт

Трюдо сможет удержать пост премьера Канады, заявил эксперт - РИА Новости, 27.09.2023

Трюдо сможет удержать пост премьера Канады, заявил эксперт

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сможет сохранить свой пост благодаря отставке спикера Палаты общин страны Энтони Рота на фоне скандала с приглашением... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:08

2023-09-27T14:08

2023-09-27T14:08

в мире

канада

оттава

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джастин трюдо

владимир зеленский

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сможет сохранить свой пост благодаря отставке спикера Палаты общин страны Энтони Рота на фоне скандала с приглашением бывшего эсэсовца в парламент, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ кандидат политических наук Юлия Богуславская. "Необходимо было найти человека, который бы лишился своего поста в ответ на принятое решение. Спикер в данном контексте являлся наиболее удобным человеком", - сказала Богуславская. Она считает, что скандал нанесет серьезный репутационный ущерб не только Трюдо, но и всей Канаде, а также бросит тень на страны Запада. При этом, по мнению эксперта, премьеру удастся сохранить свой пост. "Трюдо, по всей видимости, сохранит свою стратегию, в соответствии с которой он заявляет, что он не причастен к этому решению, он никакого отношения к этому не имел", - добавила она. Богуславская отметила, что Оттава будет придерживаться стратегии, что именно спикер парламента не провел надлежащую проверку перед приглашением эсэсовца Ярослава Хунки, что это является "как бы ошибкой, в которой как бы нет злого умысла". При этом, по словам собеседницы агентства, инцидент в канадском парламенте является предупреждением, что "к украинским националистам, тем, кто когда-либо боролся за Украину, следует относится с определенной опаской, люди там есть разные". В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Владимира Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник Рота объявил, что уходит в отставку.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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в мире, канада, оттава, украина, джастин трюдо, владимир зеленский, санкт-петербургский государственный университет