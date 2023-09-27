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В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады - РИА Новости, 27.09.2023
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13:38 27.09.2023 (обновлено: 14:14 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kanada-1898938463.html
В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады
В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады - РИА Новости, 27.09.2023
В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады
В истории с овациями в канадском парламенте украинцу-эсэсовцу можно посочувствовать украинским ветеранам, при этом о пристрастии киевского режима к нацистской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:38
2023-09-27T14:14
в мире
канада
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В истории с овациями в канадском парламенте украинцу-эсэсовцу можно посочувствовать украинским ветеранам, при этом о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии давно известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима - это не новость. Это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает. И, конечно, можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в канадском парламенте, где был президент Украины.В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
https://ria.ru/20230927/kanada-1898911231.html
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в мире, канада, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, россия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Канада, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Вторая мировая война (1939-1945)
В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады

Песков заявил о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В истории с овациями в канадском парламенте украинцу-эсэсовцу можно посочувствовать украинским ветеранам, при этом о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии давно известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима - это не новость. Это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает. И, конечно, можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в канадском парламенте, где был президент Украины.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады
Вчера, 12:12
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
26 сентября, 08:00
 
В миреКанадаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаРоссияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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