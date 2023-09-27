https://ria.ru/20230927/kanada-1898938463.html

В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады

В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады - РИА Новости, 27.09.2023

В Кремле прокомментировали овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады

В истории с овациями в канадском парламенте украинцу-эсэсовцу можно посочувствовать украинским ветеранам, при этом о пристрастии киевского режима к нацистской... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:38

2023-09-27T13:38

2023-09-27T14:14

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владимир зеленский

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вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В истории с овациями в канадском парламенте украинцу-эсэсовцу можно посочувствовать украинским ветеранам, при этом о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии давно известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима - это не новость. Это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает. И, конечно, можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в канадском парламенте, где был президент Украины.В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.

https://ria.ru/20230927/kanada-1898911231.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, россия, вторая мировая война (1939-1945)