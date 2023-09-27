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Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады - РИА Новости, 27.09.2023
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12:12 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kanada-1898911231.html
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады - РИА Новости, 27.09.2023
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады
Глобальные СМИ начнут муссировать новый информационный повод, о скандале с приглашением на заседание канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:12
2023-09-27T12:12
в мире
канада
богдан безпалько
джастин трюдо
украина
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глобальные СМИ начнут муссировать новый информационный повод, о скандале с приглашением на заседание канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки забудут, а Канада понесет лишь минимальные имиджевые потери, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота во вторник объявил, что уходит в отставку после чествования в канадском парламенте престарелого украинца-эсэсовца. "Это небольшой скандал, который очень быстро забудут, потому что поток новостей большой, и новые инфоповоды тут же смоют это все с экранов телевизоров... К сожалению, глобальные СМИ не нашей стороне. Если они начнут муссировать другой информационный повод, в большей части мира это забудут", - сказал Безпалько. По мнению эксперта, история с приглашением эсэсовца приобрела огласку не столько из-за протестов со стороны России, а из-за протестов еврейского сообщества и поляков, которые "решительно заявили о требованиях экстрадиции этого человека". При этом отставка спикера парламента не окажет сильного влияния на ситуацию внутри Канады из-за инертности населения и большого числа выходцев из Украины внутри страны. "Небольшие имиджевые потери буду иметь место, но в целом, существенного ущерба они не понесут. У канадцев иммунитет к имиджевым потерям так же, как у американцев... Имидживые потери они могли нести, когда эти страны голосовали против (резолюции о борьбе с) героизацией нацизма в ООН", - считает Безпалько. По словам эксперта, приглашение бывшего эсэсовца в парламент являлось политической волей Оттавы, а Зеленскому на этом заседании была отведена роль "фронтмена и центрального актера". В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
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в мире, канада, богдан безпалько, джастин трюдо, украина, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Канада, Богдан Безпалько, Джастин Трюдо, Украина, Вторая мировая война (1939-1945)
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады

Безпалько: глобальные СМИ замнут скандал с эсэсовцем в канадском парламенте

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глобальные СМИ начнут муссировать новый информационный повод, о скандале с приглашением на заседание канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки забудут, а Канада понесет лишь минимальные имиджевые потери, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота во вторник объявил, что уходит в отставку после чествования в канадском парламенте престарелого украинца-эсэсовца.
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"Это небольшой скандал, который очень быстро забудут, потому что поток новостей большой, и новые инфоповоды тут же смоют это все с экранов телевизоров... К сожалению, глобальные СМИ не нашей стороне. Если они начнут муссировать другой информационный повод, в большей части мира это забудут", - сказал Безпалько.
По мнению эксперта, история с приглашением эсэсовца приобрела огласку не столько из-за протестов со стороны России, а из-за протестов еврейского сообщества и поляков, которые "решительно заявили о требованиях экстрадиции этого человека". При этом отставка спикера парламента не окажет сильного влияния на ситуацию внутри Канады из-за инертности населения и большого числа выходцев из Украины внутри страны.
«
"Небольшие имиджевые потери буду иметь место, но в целом, существенного ущерба они не понесут. У канадцев иммунитет к имиджевым потерям так же, как у американцев... Имидживые потери они могли нести, когда эти страны голосовали против (резолюции о борьбе с) героизацией нацизма в ООН", - считает Безпалько.
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По словам эксперта, приглашение бывшего эсэсовца в парламент являлось политической волей Оттавы, а Зеленскому на этом заседании была отведена роль "фронтмена и центрального актера".
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
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Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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