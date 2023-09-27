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Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
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11:15 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kanada-1898897600.html
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал подать в отставку всех, кто аплодировал в парламенте Канады украинскому эсэсовцу... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:15
2023-09-27T11:15
политика
россия
владимир сальдо
херсонская область
канада
джастин трюдо
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал подать в отставку всех, кто аплодировал в парламенте Канады украинскому эсэсовцу Ярославу Хунке. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. "А вот премьер-министр Джастин Трюдо спрятался от ответственности за спиной Роты. По-хорошему, ему бы тоже подать в отставку, как и всем, кто аплодировал в зале парламента. Особенно - его заместительнице Христе Фриланд, потомственной бендеровке, по инициативе которой на самом деле и устроили эту нацистскую клоунаду. А ещё бы лучше им пойти под трибунал", - написал Сальдо.По его словам, спикеру палаты общин Канады приглашение в парламент престарелого эсэсовца украинского происхождения дорого обошлось. "Пришлось подать в отставку, в сотый раз показав всему миру, что украинский национализм отравляет всё, к чему прикасается", - подчеркнул глава Херсонской области.
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политика, россия, владимир сальдо, херсонская область , канада, джастин трюдо, украина
Политика, Россия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Канада, Джастин Трюдо, Украина
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде

Сальдо: всем, кто аплодировал эсэсовцу в парламенте Канады, стоит уйти

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал подать в отставку всех, кто аплодировал в парламенте Канады украинскому эсэсовцу Ярославу Хунке.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
"А вот премьер-министр Джастин Трюдо спрятался от ответственности за спиной Роты. По-хорошему, ему бы тоже подать в отставку, как и всем, кто аплодировал в зале парламента. Особенно - его заместительнице Христе Фриланд, потомственной бендеровке, по инициативе которой на самом деле и устроили эту нацистскую клоунаду. А ещё бы лучше им пойти под трибунал", - написал Сальдо.
По его словам, спикеру палаты общин Канады приглашение в парламент престарелого эсэсовца украинского происхождения дорого обошлось. "Пришлось подать в отставку, в сотый раз показав всему миру, что украинский национализм отравляет всё, к чему прикасается", - подчеркнул глава Херсонской области.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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ПолитикаРоссияВладимир СальдоХерсонская областьКанадаДжастин ТрюдоУкраина
 
 
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