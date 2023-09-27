https://ria.ru/20230927/kanada-1898897600.html

Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде

Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023

Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал подать в отставку всех, кто аплодировал в парламенте Канады украинскому эсэсовцу... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:15

2023-09-27T11:15

2023-09-27T11:15

политика

россия

владимир сальдо

херсонская область

канада

джастин трюдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал подать в отставку всех, кто аплодировал в парламенте Канады украинскому эсэсовцу Ярославу Хунке. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. "А вот премьер-министр Джастин Трюдо спрятался от ответственности за спиной Роты. По-хорошему, ему бы тоже подать в отставку, как и всем, кто аплодировал в зале парламента. Особенно - его заместительнице Христе Фриланд, потомственной бендеровке, по инициативе которой на самом деле и устроили эту нацистскую клоунаду. А ещё бы лучше им пойти под трибунал", - написал Сальдо.По его словам, спикеру палаты общин Канады приглашение в парламент престарелого эсэсовца украинского происхождения дорого обошлось. "Пришлось подать в отставку, в сотый раз показав всему миру, что украинский национализм отравляет всё, к чему прикасается", - подчеркнул глава Херсонской области.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир сальдо, херсонская область , канада, джастин трюдо, украина