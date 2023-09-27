https://ria.ru/20230927/kanada-1898878345.html

Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем

Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем - РИА Новости, 27.09.2023

Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем

Члены канадского парламента поддержали предложение лидера партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах на фоне скандала с чествованием украинского РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:53

2023-09-27T09:53

2023-09-27T14:24

в мире

канада

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Члены канадского парламента поддержали предложение лидера партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщил CTV News. "Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами", — говорится в материале телеканала.Депутаты также согласились осудить приглашение в парламент Ярослава Хунки и отозвать оказанные ему почести. Овации для эсэсовцаВ минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола премьера и никто из парламентариев не мог знать о темном прошлом Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230905/putin-1894346399.html

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в мире, канада, владимир зеленский, джастин трюдо