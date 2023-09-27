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Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем - РИА Новости, 27.09.2023
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09:53 27.09.2023 (обновлено: 14:24 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kanada-1898878345.html
Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем
Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем - РИА Новости, 27.09.2023
Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем
Члены канадского парламента поддержали предложение лидера партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах на фоне скандала с чествованием украинского РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:53
2023-09-27T14:24
в мире
канада
владимир зеленский
джастин трюдо
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Члены канадского парламента поддержали предложение лидера партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщил CTV News. "Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами", — говорится в материале телеканала.Депутаты также согласились осудить приглашение в парламент Ярослава Хунки и отозвать оказанные ему почести. Овации для эсэсовцаВ минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола премьера и никто из парламентариев не мог знать о темном прошлом Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, канада, владимир зеленский, джастин трюдо
В мире, Канада, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Парламент Канады выступит с осуждением нацизма после скандала с эсэсовцем

CTV News: члены канадского парламента осудят нацизм из-за скандала с эсэсовцем

© AFP 2023 / SEAN KILPATRICKЗал палаты общин Канады во время выступления президента Украины Владимира Зеленского
Зал палаты общин Канады во время выступления президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICK
Зал палаты общин Канады во время выступления президента Украины Владимира Зеленского
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Члены канадского парламента поддержали предложение лидера партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщил CTV News.
«
"Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами", — говорится в материале телеканала.
Депутаты также согласились осудить приглашение в парламент Ярослава Хунки и отозвать оказанные ему почести.

Овации для эсэсовца

В минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
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Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола премьера и никто из парламентариев не мог знать о темном прошлом Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
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В миреКанадаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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