https://ria.ru/20230927/kanada-1898854318.html
Посол призвал парламент Канады извиниться за чествование нациста
Посол призвал парламент Канады извиниться за чествование нациста - РИА Новости, 27.09.2023
Посол призвал парламент Канады извиниться за чествование нациста
Парламент Канады должен извиниться перед русскими за чествование бывшего эсэсовца, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:50
2023-09-27T02:50
2023-09-27T02:50
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Парламент Канады должен извиниться перед русскими за чествование бывшего эсэсовца, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Считаю, что в мультикультурном обществе, коим себя рекламирует Канада, парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады. Попытки игнорировать, исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами, в том числе дивизией "Галичина", геноцид русского народа, неприемлемы. Требую реакции канадских властей", - заявил Степанов журналистам. По его словам, известным и доказанным фактом являются совершенные дивизией СС "Галичина" военные преступление и массовые убийства русских, но теперь это замалчивают. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
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в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, Владимир Зеленский
Посол призвал парламент Канады извиниться за чествование нациста
Посол: парламент Канады должен извиниться перед русскими за овации нацисту
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Парламент Канады должен извиниться перед русскими за чествование бывшего эсэсовца, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«
"Считаю, что в мультикультурном обществе, коим себя рекламирует Канада, парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады. Попытки игнорировать, исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами, в том числе дивизией "Галичина", геноцид русского народа, неприемлемы. Требую реакции канадских властей", - заявил Степанов журналистам.
По его словам, известным и доказанным фактом являются совершенные дивизией СС "Галичина" военные преступление и массовые убийства русских, но теперь это замалчивают.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского
был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
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