Рейтинг@Mail.ru
На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 27.09.2023 (обновлено: 08:52 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kanada-1898849757.html
На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами
На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами - РИА Новости, 27.09.2023
На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается списать скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте на "российскую пропаганду", написал в соцсети... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:09
2023-09-27T08:52
в мире
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается списать скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте на "российскую пропаганду", написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.&quot;Чествование солдата СС со стороны Трюдо, который вместе с Зеленским стоя аплодировал ему (после частной встречи перед мероприятием), теперь, очевидно, является &quot;российской пропагандой и дезинформацией&quot;. Если этот полный бред не разбудит вас — оставайтесь в неведении&quot;, — написал он.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Трюдо же извиняться не стал, а призвал "дать отпор российской пропаганде и дезинформации". Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.
https://ria.ru/20230927/vykhodka-1898849887.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_502:0:2102:1200_1920x0_80_0_0_21bf80a01cd6de131d9079f7b8a11585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами

Ирландский журналист Боуз назвал овации добровольцу СС в Канаде полным бредом

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается списать скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте на "российскую пропаганду", написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
«

"Чествование солдата СС со стороны Трюдо, который вместе с Зеленским стоя аплодировал ему (после частной встречи перед мероприятием), теперь, очевидно, является "российской пропагандой и дезинформацией". Если этот полный бред не разбудит вас — оставайтесь в неведении", — написал он.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Трюдо же извиняться не стал, а призвал "дать отпор российской пропаганде и дезинформации". Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского
01:05
 
В миреКанадаДжастин ТрюдоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала