https://ria.ru/20230927/kanada-1898849757.html

На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами

На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами - РИА Новости, 27.09.2023

На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается списать скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте на "российскую пропаганду", написал в соцсети... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:09

2023-09-27T03:09

2023-09-27T08:52

в мире

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается списать скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте на "российскую пропаганду", написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Чествование солдата СС со стороны Трюдо, который вместе с Зеленским стоя аплодировал ему (после частной встречи перед мероприятием), теперь, очевидно, является "российской пропагандой и дезинформацией". Если этот полный бред не разбудит вас — оставайтесь в неведении", — написал он.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Трюдо же извиняться не стал, а призвал "дать отпор российской пропаганде и дезинформации". Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.

https://ria.ru/20230927/vykhodka-1898849887.html

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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский