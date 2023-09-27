На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами
Ирландский журналист Боуз назвал овации добровольцу СС в Канаде полным бредом
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается списать скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте на "российскую пропаганду", написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
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"Чествование солдата СС со стороны Трюдо, который вместе с Зеленским стоя аплодировал ему (после частной встречи перед мероприятием), теперь, очевидно, является "российской пропагандой и дезинформацией". Если этот полный бред не разбудит вас — оставайтесь в неведении", — написал он.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Трюдо же извиняться не стал, а призвал "дать отпор российской пропаганде и дезинформации". Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.