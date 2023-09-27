https://ria.ru/20230927/ipoteka-1898848071.html
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября - РИА Новости, 27.09.2023
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября
С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T01:15
2023-09-27T01:15
2023-09-27T01:15
экономика
ипотека
рэу имени г. в. плеханова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a12fcef189465e822cae2879d3978f5.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Ермилова напомнила, что последние несколько лет объемы льготного кредитования увеличивались, чему способствовали и совместные программы застройщиков и банков. В то же время возникали риски для всех участников сделок, а околонулевые ставки разгоняли цены на объекты недвижимости."Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов", — пояснила Ермилова.Прямого запрета на такие займы не будет, но банкам придется существенно увеличивать под них резервы.Вступающие в силу надбавки делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия. Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.
https://realty.ria.ru/20230919/registratsiya-1897131371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2493d8711f47d4252f3df64f1e620225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, рэу имени г. в. плеханова, россия
Экономика, Ипотека, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября
Финансист Ермилова: ипотека станет менее доступной при высокой долговой нагрузке
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, рассказала в интервью
агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Ермилова напомнила, что последние несколько лет объемы льготного кредитования увеличивались, чему способствовали и совместные программы застройщиков и банков. В то же время возникали риски для всех участников сделок, а околонулевые ставки разгоняли цены на объекты недвижимости.
"Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов", — пояснила Ермилова.
Прямого запрета на такие займы не будет, но банкам придется существенно увеличивать под них резервы.
Вступающие в силу надбавки делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия. Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.
В Госдуме предлагают запретить брать льготную ипотеку без регистрации