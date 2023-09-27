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Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября - РИА Новости, 27.09.2023
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01:15 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ipoteka-1898848071.html
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября - РИА Новости, 27.09.2023
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября
С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T01:15
2023-09-27T01:15
экономика
ипотека
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Ермилова напомнила, что последние несколько лет объемы льготного кредитования увеличивались, чему способствовали и совместные программы застройщиков и банков. В то же время возникали риски для всех участников сделок, а околонулевые ставки разгоняли цены на объекты недвижимости."Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов", — пояснила Ермилова.Прямого запрета на такие займы не будет, но банкам придется существенно увеличивать под них резервы.Вступающие в силу надбавки делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия. Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.
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экономика, ипотека, рэу имени г. в. плеханова, россия
Экономика, Ипотека, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября

Финансист Ермилова: ипотека станет менее доступной при высокой долговой нагрузке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Ермилова напомнила, что последние несколько лет объемы льготного кредитования увеличивались, чему способствовали и совместные программы застройщиков и банков. В то же время возникали риски для всех участников сделок, а околонулевые ставки разгоняли цены на объекты недвижимости.
"Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов", — пояснила Ермилова.
Прямого запрета на такие займы не будет, но банкам придется существенно увеличивать под них резервы.
Вступающие в силу надбавки делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия. Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.
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