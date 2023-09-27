https://ria.ru/20230927/ipoteka-1898848071.html

Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября

Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября - РИА Новости, 27.09.2023

Россиянам рассказали, кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября

С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T01:15

2023-09-27T01:15

2023-09-27T01:15

экономика

ипотека

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Ермилова напомнила, что последние несколько лет объемы льготного кредитования увеличивались, чему способствовали и совместные программы застройщиков и банков. В то же время возникали риски для всех участников сделок, а околонулевые ставки разгоняли цены на объекты недвижимости."Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов", — пояснила Ермилова.Прямого запрета на такие займы не будет, но банкам придется существенно увеличивать под них резервы.Вступающие в силу надбавки делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия. Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.

https://realty.ria.ru/20230919/registratsiya-1897131371.html

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экономика, ипотека, рэу имени г. в. плеханова, россия