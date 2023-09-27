https://ria.ru/20230927/indiya-1898878595.html
Индия разработала оборудование для космической миссии на Венеру в 2024 году
Индия разработала оборудование для космической миссии на Венеру в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
Индия разработала оборудование для космической миссии на Венеру в 2024 году
Индийская организация космических исследований разработала оборудование для планируемой миссии к Венере, заявил глава космического агентства Сридхара Сомнатх в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:54
2023-09-27T09:54
2023-09-27T09:56
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен – РИА Новости. Индийская организация космических исследований разработала оборудование для планируемой миссии к Венере, заявил глава космического агентства Сридхара Сомнатх в среду. "У нас много миссий на концептуальной стадии. Миссия на Венеру уже сконфигурирована. Для нее уже разработаны полезные нагрузки", - сказал он, выступая в Индийской национальной академии наук в Дели. Сомнатх отметил, что Венера - это "интересная планета", и ее исследование поможет ответить на некоторые вопросы в области космической науки. Вместе с тем он не назвал возможные сроки запуска миссии к этому небесному телу. При этом в прошлом году Сомнатх заявлял, что исследовательскую станцию к Венере планируют запустить в 2024 году, когда положение Земли и Венеры будет максимально удобным для такого полета. Выход станции на орбиту Венеры тогда планировался на 2025 год. Глава индийского космического агентства также указывал, что если у Индии не получится запустить миссию к Венере в 2024 году, то в следующий раз планеты займут удачное для запуска станции положение только в 2031 году.
https://ria.ru/20230924/lunokhod-1898356971.html
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космос - риа наука, индия, дели, земля, индийская организация космических исследований
Космос - РИА Наука, Индия, Дели, Земля, Индийская организация космических исследований
Индия разработала оборудование для космической миссии на Венеру в 2024 году
Индия разработала оборудование для планируемой миссии на Венеру в 2024 году