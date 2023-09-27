https://ria.ru/20230927/igra-1899033178.html

В Госдуме предложили создать версию игры Sims с традиционными ценностями

В Госдуме предложили создать версию игры Sims с традиционными ценностями - РИА Новости, 27.09.2023

В Госдуме предложили создать версию игры Sims с традиционными ценностями

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, председатель комитета ГД по труду Ярослав... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:56

2023-09-27T18:56

2023-09-27T18:56

яна лантратова

госдума рф

россия

ярослав нилов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов, член комитета по труду Екатерина Стенякина направили обращение в правительство РФ с просьбой разработать российскую версию игры симулятора жизни наподобие Sims с традиционными для России ценностями, запрос имеется в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного просим вас, уважаемый (зампред правительства РФ) Дмитрий Николаевич (Чернышенко), рассмотреть инициативу по поддержке со стороны правительства Российской Федерации разработки отечественной видеоигры в жанре "симулятор жизни", соответствующей российским традиционным духовно-нравственным ценностям, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в обращении. В нем уточняется, что отечественная версия игры может включать в себя построение здоровых семейных отношений, основы российского законодательства, знакомство с различными профессиями, основы финансовой грамотности, базовые нормы поведения в российском обществе и навыки критического мышления. В запросе отмечается, что игра "The Sims" очень популярна, но в ней пропагандируется нетрадиционные для России ценности, игра имеет возрастное ограничение с 18 лет, но в нее активно играют дети.

https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html

https://ria.ru/20230922/rossiya-1898040040.html

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яна лантратова, госдума рф, россия, ярослав нилов