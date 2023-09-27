https://ria.ru/20230927/gudkov-1898948478.html
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова* - РИА Новости, 27.09.2023
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:09
2023-09-27T14:09
2023-09-27T14:09
политика
россия
дмитрий гудков
московский городской суд
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить Гудкова Д.Г.* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката. В реестр Гудкова* Минюст добавил в феврале. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий гудков , московский городской суд, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Гудков , Московский городской суд, Госдума РФ
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*
Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на включение в список иноагентов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить Гудкова Д.Г.* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката.
В реестр Гудкова* Минюст добавил в феврале. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине
, обкладывать Россию
санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию