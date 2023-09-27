https://ria.ru/20230927/gudkov-1898948478.html

Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*

Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова* - РИА Новости, 27.09.2023

Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:09

2023-09-27T14:09

2023-09-27T14:09

политика

россия

дмитрий гудков

московский городской суд

госдума рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить Гудкова Д.Г.* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката. В реестр Гудкова* Минюст добавил в феврале. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий гудков , московский городской суд, госдума рф