Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова* - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/gudkov-1898948478.html
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова* - РИА Новости, 27.09.2023
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:09
2023-09-27T14:09
политика
россия
дмитрий гудков
московский городской суд
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92819/25/928192549_0:0:1820:1025_1920x0_80_0_0_901829e57dd5ba070d056d081e63747f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить Гудкова Д.Г.* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката. В реестр Гудкова* Минюст добавил в феврале. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92819/25/928192549_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ddf82a5a57f930368afb9f7fdd6f4fef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий гудков , московский городской суд, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Гудков , Московский городской суд, Госдума РФ
Мосгорсуд оставил статус иноагента у Дмитрия Гудкова*

Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на включение в список иноагентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Гудков (иноагент)
Дмитрий Гудков (иноагент) - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Гудков (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* на включение в список иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить Гудкова Д.Г.* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката.
В реестр Гудкова* Минюст добавил в феврале. Ведомство указывало, что он призывал давать вооружение Украине, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию
4 мая, 08:00
 
ПолитикаРоссияДмитрий ГудковМосковский городской судГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала