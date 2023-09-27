Рейтинг@Mail.ru
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/grazhdanstvo-1899023232.html
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию - РИА Новости, 27.09.2023
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию
Получивший российское гражданство австралийский активист Семен Бойков сообщил РИА Новости, что испытывает радость и надеется перебраться в Россию. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:06
2023-09-27T18:06
владимир путин
австралия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898964649_0:98:1149:744_1920x0_80_0_0_c70fda7e390beed7d649154a19e6efe8.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Получивший российское гражданство австралийский активист Семен Бойков сообщил РИА Новости, что испытывает радость и надеется перебраться в Россию. "Такое чувство, какое испытываешь в День Пасхи или День Победы", - сказал по телефону из Сиднея Семен Бойков, получив известие о предоставлении ему российского гражданства по указу президента РФ Владимира Путина. "Теперь переговоры с австралийскими властями будут идти уже в другом ключе, поскольку я стал российским гражданином", - сказал Бойков, известный своей поддержкой России, организацией акций против военной помощи Украины. С декабря 2022 года Семен Бойков, считающийся атаманом казачества в Австралии, находится в здании генерального консульства России в Сиднее, где ему было предоставлено убежище от преследования со стороны австралийской полиции. "Надеюсь с российским паспортом мне удастся перебраться в Россию", - сказал он.
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898967527.html
австралия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898964649_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_e999370c467e65705c17fd41e1a08667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, австралия, россия
Владимир Путин, Австралия, Россия
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию

Получивший гражданство австралиец Семен Бойков надеется перебраться в Россию

© Фото : Казачий Информационно-Аналитический ЦентрСемен Бойков
Семен Бойков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Казачий Информационно-Аналитический Центр
Семен Бойков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Получивший российское гражданство австралийский активист Семен Бойков сообщил РИА Новости, что испытывает радость и надеется перебраться в Россию.
«
"Такое чувство, какое испытываешь в День Пасхи или День Победы", - сказал по телефону из Сиднея Семен Бойков, получив известие о предоставлении ему российского гражданства по указу президента РФ Владимира Путина.
"Теперь переговоры с австралийскими властями будут идти уже в другом ключе, поскольку я стал российским гражданином", - сказал Бойков, известный своей поддержкой России, организацией акций против военной помощи Украины.
С декабря 2022 года Семен Бойков, считающийся атаманом казачества в Австралии, находится в здании генерального консульства России в Сиднее, где ему было предоставлено убежище от преследования со стороны австралийской полиции.
"Надеюсь с российским паспортом мне удастся перебраться в Россию", - сказал он.
Основатель фонда Защитим детей Донбасса Эммануэль Марк Андре Леруа
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
Вчера, 15:17
 
Владимир ПутинАвстралияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала