https://ria.ru/20230927/grazhdanstvo-1899023232.html
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию - РИА Новости, 27.09.2023
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию
Получивший российское гражданство австралийский активист Семен Бойков сообщил РИА Новости, что испытывает радость и надеется перебраться в Россию. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:06
2023-09-27T18:06
2023-09-27T18:06
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Получивший российское гражданство австралийский активист Семен Бойков сообщил РИА Новости, что испытывает радость и надеется перебраться в Россию. "Такое чувство, какое испытываешь в День Пасхи или День Победы", - сказал по телефону из Сиднея Семен Бойков, получив известие о предоставлении ему российского гражданства по указу президента РФ Владимира Путина. "Теперь переговоры с австралийскими властями будут идти уже в другом ключе, поскольку я стал российским гражданином", - сказал Бойков, известный своей поддержкой России, организацией акций против военной помощи Украины. С декабря 2022 года Семен Бойков, считающийся атаманом казачества в Австралии, находится в здании генерального консульства России в Сиднее, где ему было предоставлено убежище от преследования со стороны австралийской полиции. "Надеюсь с российским паспортом мне удастся перебраться в Россию", - сказал он.
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898967527.html
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владимир путин, австралия, россия
Владимир Путин, Австралия, Россия
Получивший гражданство австралиец Бойков надеется перебраться в Россию
Получивший гражданство австралиец Семен Бойков надеется перебраться в Россию