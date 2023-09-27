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Последний грабеж Украины стартовал - РИА Новости, 27.09.2023
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08:00 27.09.2023 (обновлено: 08:06 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
Последний грабеж Украины стартовал
Последний грабеж Украины стартовал - РИА Новости, 27.09.2023
Последний грабеж Украины стартовал
Судя по всему, зарубежные кукловоды настроены пессимистично относительно перспектив Украины на поле боя, а потому из-за океана дана команда на окончательный... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:00
2023-09-27T08:06
аналитика
украина
киев
вашингтон (штат)
елена зеркаль
энергоатом
оператор гтс украины
верховная рада украины
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Судя по всему, зарубежные кукловоды настроены пессимистично относительно перспектив Украины на поле боя, а потому из-за океана дана команда на окончательный грабеж, чтобы успеть урвать последние хоть сколько-то жирные куски. Речь идет о выделении Вашингтоном 522 миллионов долларов, которые будут потрачены на укрепление устойчивости украинской энергосистемы: 422 миллиона будет выделено в виде финансовых траншей, а вот чтобы получить оставшиеся сто миллионов, Киеву придется практически буквально снять с себя последнюю рубашку.Из пакета ультимативных требований особенно выделяются два.Во-первых, Украина должна не позднее конца октября создать наблюдательный совет для компании "Оператор ГТС Украины", а также разработать и утвердить его устав. Невероятно независимый Киев уже взял под козырек и распоряжением правительства сменил собственника транспортной газовой монополии. Компания "Магистральные газопроводы Украины", владевшая долей в уставном капитале ОГТСУ, в приказном порядке передала свои активы Министерству энергетики, о чем на своей странице сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде.Сделаем отступление и поясним, что же на самом деле прячется за красивыми формулировками реформы корпоративного управления ключевой и одной из последних прибыльных компаний Украины.Наблюдательный совет — это изобретение в рамках западной модели организации бизнеса. На постсоветском пространстве (и на Украине в частности) верховным органом управления выступает совет директоров. Нужно отметить, что Киев, невзирая на крикливые утверждения, что Украина — это Европа, всячески избегал тесных объятий с западными дельцами, призывая их только инвестировать, а прибыли оставляя себе. Формирование набсовета выбивает рычаги управления газотранспортной системой у местных директоров, а вместо этого всю полноту власти получат внешние игроки. Именно эти люди, формально избираемые советом акционеров, а по факту назначаемые по спущенному из Вашингтона списку, будут разрабатывать и реализовывать стратегию развития компании, а также заниматься защитой прав акционеров. Если кто не понял: иностранный пан будет строго следить, чтобы местное население исправно платило по стремительно растущим счетам, ведь ОГТСУ не только качает газ транзитом из России в Европу, но и обеспечивает его доставку бытовым и промышленным потребителям внутри страны.Ранее по аналогичной схеме была реформирована компания "Нафтогаз", и, как несложно догадаться, в наблюдательном совете из шести членов четверо случайно оказались гражданами ЕС и США.Что касается компании "Оператор ГТС Украины", то ее вывод под тотальное внешнее управление готовился заранее, более того, авторы как по нотам отыграли давно проверенную схему. Весь год украинское медиапространство накачивали сообщениями о том, что украинское управление некомпетентное и коррумпированное. Так, например, независимый европейский аудитор не так давно опубликовал данные проверки, которая установила, что в компании "Укрэнерго" бесследно растворились 18 миллионов долларов, которые по бумагам выделялись на оплату строительных работ иностранными подрядчиками. Таких вбросов было много, и они сформировали нужный эмоциональный фон и подготовили почву для текущих процессов.По точно такой же схеме готовили и второй — еще более жирный — лот этой сделки.Необсуждаемым условием выделения всего объема финансовой помощи является создание акционерного общества "Энергоатом", и если в этот момент вам показалось, что вы уже слышали это название, то вам не показалось. Речь идет о пока еще государственной компании, в ведении которой находятся все атомные электростанции Украины, а они, в свою очередь, генерируют порядка 40 процентов всего электричества страны, обеспечивая в том числе экспортные перетоки на Запад. В начале августа "Энергоатом" также стал фигурантом громкого коррупционного скандала. Стало известно, что руководство компании в текущем 2023 году потратило на обеспечение нужд Запорожской АЭС почти 16 миллионов долларов. Той самой станции, которая уже почти два года находится на российской территории и управляется специалистами "Росатома".Киев, чей бюджет официально более чем наполовину составляет западная финансовая помощь, настолько отчаянно нуждается в деньгах на поддержание своих военно-политических штанов, что нет ни малейших сомнений: требования Вашингтона будут выполнены. Ибо кто платит за ужин, тот с девушкой и танцует.В итоге уже до конца этого года Соединенные Штаты при активном вспомогательном давлении со стороны Евросоюза совершенно легально получат полное управление над двумя главными — и последними — энергетическими активами Украины. В результате этой разыгранной партии США не только смогут перекрывать вентиль неудобным странам вроде Венгрии. Помимо сбора денег с изрядно поредевшего населения и получения прибылей за транзит, в нужные руки перейдет и главный рубильник страны.В эту же картину очень гармонично вписывается заявление советника украинского министра энергетики Елены Зеркаль. По ее словам, украинские теплоэлектростанции, на плечах которых лежит задача обеспечения страны теплом в период холодов, готовы к отопительному сезону только на 30 процентов. Речь идет о выполнении графика планово-упредительных ремонтов. Она же добавила, что атомный сектор готов на 70 процентов, а распределительные электросети практически на 100.А теперь следим за руками.Даже в условиях мягкой зимы население Украины за неимением центрального отопления начнет массово переходить на электрические нагревательные приборы. Нет никаких гарантий, что Россия не будет наносить новые удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, то есть атомные электростанции, которые традиционно не являются предметом внимания ВКС России, станут безальтернативным источником электричества. Равно как и природный газ, с которым можно и борщ сварить, и обогреть хотя бы кухню, включив конфорки на плите. И оба эти ресурса более не принадлежат Украине.Следует признать: операция обмена энергетических жемчужин на стеклянные бусы проведена блестяще.
https://radiosputnik.ria.ru/20230926/finansirovanie-1898828931.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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аналитика, украина, киев, вашингтон (штат), елена зеркаль, энергоатом, оператор гтс украины, верховная рада украины
Аналитика, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Елена Зеркаль, Энергоатом, Оператор ГТС Украины, Верховная Рада Украины

Последний грабеж Украины стартовал

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Судя по всему, зарубежные кукловоды настроены пессимистично относительно перспектив Украины на поле боя, а потому из-за океана дана команда на окончательный грабеж, чтобы успеть урвать последние хоть сколько-то жирные куски. Речь идет о выделении Вашингтоном 522 миллионов долларов, которые будут потрачены на укрепление устойчивости украинской энергосистемы: 422 миллиона будет выделено в виде финансовых траншей, а вот чтобы получить оставшиеся сто миллионов, Киеву придется практически буквально снять с себя последнюю рубашку.
Из пакета ультимативных требований особенно выделяются два.
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Во-первых, Украина должна не позднее конца октября создать наблюдательный совет для компании "Оператор ГТС Украины", а также разработать и утвердить его устав. Невероятно независимый Киев уже взял под козырек и распоряжением правительства сменил собственника транспортной газовой монополии. Компания "Магистральные газопроводы Украины", владевшая долей в уставном капитале ОГТСУ, в приказном порядке передала свои активы Министерству энергетики, о чем на своей странице сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде.
Сделаем отступление и поясним, что же на самом деле прячется за красивыми формулировками реформы корпоративного управления ключевой и одной из последних прибыльных компаний Украины.
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Наблюдательный совет — это изобретение в рамках западной модели организации бизнеса. На постсоветском пространстве (и на Украине в частности) верховным органом управления выступает совет директоров. Нужно отметить, что Киев, невзирая на крикливые утверждения, что Украина — это Европа, всячески избегал тесных объятий с западными дельцами, призывая их только инвестировать, а прибыли оставляя себе. Формирование набсовета выбивает рычаги управления газотранспортной системой у местных директоров, а вместо этого всю полноту власти получат внешние игроки. Именно эти люди, формально избираемые советом акционеров, а по факту назначаемые по спущенному из Вашингтона списку, будут разрабатывать и реализовывать стратегию развития компании, а также заниматься защитой прав акционеров. Если кто не понял: иностранный пан будет строго следить, чтобы местное население исправно платило по стремительно растущим счетам, ведь ОГТСУ не только качает газ транзитом из России в Европу, но и обеспечивает его доставку бытовым и промышленным потребителям внутри страны.
Ранее по аналогичной схеме была реформирована компания "Нафтогаз", и, как несложно догадаться, в наблюдательном совете из шести членов четверо случайно оказались гражданами ЕС и США.
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Что касается компании "Оператор ГТС Украины", то ее вывод под тотальное внешнее управление готовился заранее, более того, авторы как по нотам отыграли давно проверенную схему. Весь год украинское медиапространство накачивали сообщениями о том, что украинское управление некомпетентное и коррумпированное. Так, например, независимый европейский аудитор не так давно опубликовал данные проверки, которая установила, что в компании "Укрэнерго" бесследно растворились 18 миллионов долларов, которые по бумагам выделялись на оплату строительных работ иностранными подрядчиками. Таких вбросов было много, и они сформировали нужный эмоциональный фон и подготовили почву для текущих процессов.
По точно такой же схеме готовили и второй — еще более жирный — лот этой сделки.
Необсуждаемым условием выделения всего объема финансовой помощи является создание акционерного общества "Энергоатом", и если в этот момент вам показалось, что вы уже слышали это название, то вам не показалось. Речь идет о пока еще государственной компании, в ведении которой находятся все атомные электростанции Украины, а они, в свою очередь, генерируют порядка 40 процентов всего электричества страны, обеспечивая в том числе экспортные перетоки на Запад. В начале августа "Энергоатом" также стал фигурантом громкого коррупционного скандала. Стало известно, что руководство компании в текущем 2023 году потратило на обеспечение нужд Запорожской АЭС почти 16 миллионов долларов. Той самой станции, которая уже почти два года находится на российской территории и управляется специалистами "Росатома".
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Киев, чей бюджет официально более чем наполовину составляет западная финансовая помощь, настолько отчаянно нуждается в деньгах на поддержание своих военно-политических штанов, что нет ни малейших сомнений: требования Вашингтона будут выполнены. Ибо кто платит за ужин, тот с девушкой и танцует.
В итоге уже до конца этого года Соединенные Штаты при активном вспомогательном давлении со стороны Евросоюза совершенно легально получат полное управление над двумя главными — и последними — энергетическими активами Украины. В результате этой разыгранной партии США не только смогут перекрывать вентиль неудобным странам вроде Венгрии. Помимо сбора денег с изрядно поредевшего населения и получения прибылей за транзит, в нужные руки перейдет и главный рубильник страны.
В эту же картину очень гармонично вписывается заявление советника украинского министра энергетики Елены Зеркаль. По ее словам, украинские теплоэлектростанции, на плечах которых лежит задача обеспечения страны теплом в период холодов, готовы к отопительному сезону только на 30 процентов. Речь идет о выполнении графика планово-упредительных ремонтов. Она же добавила, что атомный сектор готов на 70 процентов, а распределительные электросети практически на 100.
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Вчера, 12:26
А теперь следим за руками.
Даже в условиях мягкой зимы население Украины за неимением центрального отопления начнет массово переходить на электрические нагревательные приборы. Нет никаких гарантий, что Россия не будет наносить новые удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, то есть атомные электростанции, которые традиционно не являются предметом внимания ВКС России, станут безальтернативным источником электричества. Равно как и природный газ, с которым можно и борщ сварить, и обогреть хотя бы кухню, включив конфорки на плите. И оба эти ресурса более не принадлежат Украине.
Следует признать: операция обмена энергетических жемчужин на стеклянные бусы проведена блестяще.
 
АналитикаУкраинаКиевВашингтон (штат)Елена ЗеркальЭнергоатомОператор ГТС УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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