https://ria.ru/20230927/gaz-1898920601.html

Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках"

Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2023

Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках"

Норвежские сейсмологи рассказали подробности о четырех взрывах, произошедших на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:44

2023-09-27T12:44

2023-09-27T14:17

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

сша

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Норвежские сейсмологи рассказали подробности о четырех взрывах, произошедших на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, пишет газета The Guardian. "Первый взрыв, на "Северном потоке — 2", произошел в 02:03:24 по местному времени, второй — на "Северном потоке" в 19:03:50, третий — примерно через семь секунд после второго взрыва, а четвертый — еще через девять секунд после третьего", — говорится в публикации.Специалисты из центра NORSAR провели исследование на основе данных с сейсмических станций в Северной Европе и Германии. По их данным, один взрыв прогремел к юго-востоку, а три других — к северо-востоку от острова от Борнхольм. Расстояние между точками второго и третьего взрывов составляет 220 метров — это соответствует расстоянию между трубами "Северного потока". Четвертый взрыв произошел в нескольких километрах юго-западнее второго.В статье отмечается, что взрывов могло быть и больше. Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили во время натовских учений Baltops 2022, сделали это американские водолазы при поддержке норвежских специалистов. Как утверждает Херш, решение о диверсии принимал президент США Джо Байден, а поводом для нее стали опасения, что в случае возобновления поставок российских энергоресурсов Германия попадет под влияние Москвы, тогда как США потеряют давнее первенство в Западной Европе. В Вашингтоне эти обвинения отрицали.

https://ria.ru/20230926/terakt-1898765224.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сша, в мире, россия