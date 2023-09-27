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Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2023
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12:44 27.09.2023 (обновлено: 14:17 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/gaz-1898920601.html
Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках"
Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2023
Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках"
Норвежские сейсмологи рассказали подробности о четырех взрывах, произошедших на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:44
2023-09-27T14:17
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Норвежские сейсмологи рассказали подробности о четырех взрывах, произошедших на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, пишет газета The Guardian. &quot;Первый взрыв, на &quot;Северном потоке — 2&quot;, произошел в 02:03:24 по местному времени, второй — на &quot;Северном потоке&quot; в 19:03:50, третий — примерно через семь секунд после второго взрыва, а четвертый — еще через девять секунд после третьего&quot;, — говорится в публикации.Специалисты из центра NORSAR провели исследование на основе данных с сейсмических станций в Северной Европе и Германии. По их данным, один взрыв прогремел к юго-востоку, а три других — к северо-востоку от острова от Борнхольм. Расстояние между точками второго и третьего взрывов составляет 220 метров — это соответствует расстоянию между трубами "Северного потока". Четвертый взрыв произошел в нескольких километрах юго-западнее второго.В статье отмечается, что взрывов могло быть и больше. Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили во время натовских учений Baltops 2022, сделали это американские водолазы при поддержке норвежских специалистов. Как утверждает Херш, решение о диверсии принимал президент США Джо Байден, а поводом для нее стали опасения, что в случае возобновления поставок российских энергоресурсов Германия попадет под влияние Москвы, тогда как США потеряют давнее первенство в Западной Европе. В Вашингтоне эти обвинения отрицали.
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северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сша, в мире, россия
Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", США, В мире, Россия
Раскрыты новые данные о взрывах на "Северных потоках"

Guardian: ученые из Норвегии указали на четыре взрыва на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Норвежские сейсмологи рассказали подробности о четырех взрывах, произошедших на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, пишет газета The Guardian.
«

"Первый взрыв, на "Северном потоке — 2", произошел в 02:03:24 по местному времени, второй — на "Северном потоке" в 19:03:50, третий — примерно через семь секунд после второго взрыва, а четвертый — еще через девять секунд после третьего", — говорится в публикации.

Специалисты из центра NORSAR провели исследование на основе данных с сейсмических станций в Северной Европе и Германии. По их данным, один взрыв прогремел к юго-востоку, а три других — к северо-востоку от острова от Борнхольм. Расстояние между точками второго и третьего взрывов составляет 220 метров — это соответствует расстоянию между трубами "Северного потока". Четвертый взрыв произошел в нескольких километрах юго-западнее второго.
В статье отмечается, что взрывов могло быть и больше.
Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили во время натовских учений Baltops 2022, сделали это американские водолазы при поддержке норвежских специалистов. Как утверждает Херш, решение о диверсии принимал президент США Джо Байден, а поводом для нее стали опасения, что в случае возобновления поставок российских энергоресурсов Германия попадет под влияние Москвы, тогда как США потеряют давнее первенство в Западной Европе. В Вашингтоне эти обвинения отрицали.
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