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Двое осужденных в Крыму украинцев были агентами СБУ, заявила ФСБ
Двое осужденных в Крыму украинцев были агентами СБУ, заявила ФСБ - РИА Новости, 27.09.2023
Двое осужденных в Крыму украинцев были агентами СБУ, заявила ФСБ
Двое граждан Украины, осужденных в Крыму за шпионаж, являлись агентами СБУ, они собирали информацию о местах дислокации российских войск, сообщает крымское... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:45
2023-09-27T18:45
2023-09-27T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Двое граждан Украины, осужденных в Крыму за шпионаж, являлись агентами СБУ, они собирали информацию о местах дислокации российских войск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже двух граждан Украины. "Вынесен приговор двум агентам Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что мужчины по заданию СБУ с начала специальной военной операции осуществляли сбор сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения, видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. "Передача собранных данных куратору из СБУ осуществлялась через мобильный мессенджер. Информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html
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украина, россия, служба безопасности украины, фсб, вооруженные силы рф, диверсанты
Украина, Россия, Служба безопасности Украины, ФСБ, Вооруженные силы РФ, диверсанты
Двое осужденных в Крыму украинцев были агентами СБУ, заявила ФСБ
ФСБ: двое осужденных за шпионаж в Крыму украинцев были агентами СБУ