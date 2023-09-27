https://ria.ru/20230927/frg-1898967115.html

Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде

Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023

Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде

Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки в парламенте Канады, подтвердил представитель германского МИД Себастиан... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:16

2023-09-27T15:16

2023-09-27T17:09

в мире

германия

канада

галичина (дивизия войск сс)

олимпийские игры

ярослав хунка

владимир зеленский

вермахт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg

БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки в парламенте Канады, подтвердил представитель германского МИД Себастиан Фишер, назвав сам инцидент неприемлемым."Посол в качестве представителя нашего дипломатического корпуса вместе с ее коллегами из "Большой семерки" действительно присутствовала на трибунах канадского парламента и принимала участие в мероприятии", — заявил Фишер на брифинге.По его словам, о присутствии Ярослава Хунки никому заранее не сообщали, о причастности украинца к войскам СС послу также не было известно.На замечание журналиста, что спикер палаты общин Энтони Рота совершенно явственно анонсировал, что Хунка "воевал во время Второй мировой войны против русских и советской армии" и посол не могла этого не слышать, Фишер сообщил, что в те времена "существовали самые разные группировки"."Вы наверняка знаете об Армии Крайове, которая воевала как против Вермахта, так и против Красной армии. В этом отношении это не совсем так очевидно, как вы об этом говорите", — добавил он.В то же время, представитель МИД отметил, что сам инцидент является "неприемлемым".В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.

https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html

https://ria.ru/20230926/rogov-1898696872.html

германия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, канада, галичина (дивизия войск сс), олимпийские игры, ярослав хунка, владимир зеленский, вермахт