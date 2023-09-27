https://ria.ru/20230927/frg-1898967115.html
Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде
Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде
Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки в парламенте Канады, подтвердил представитель германского МИД Себастиан... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:16
2023-09-27T15:16
2023-09-27T17:09
в мире
германия
канада
галичина (дивизия войск сс)
олимпийские игры
ярослав хунка
владимир зеленский
вермахт
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки в парламенте Канады, подтвердил представитель германского МИД Себастиан Фишер, назвав сам инцидент неприемлемым."Посол в качестве представителя нашего дипломатического корпуса вместе с ее коллегами из "Большой семерки" действительно присутствовала на трибунах канадского парламента и принимала участие в мероприятии", — заявил Фишер на брифинге.По его словам, о присутствии Ярослава Хунки никому заранее не сообщали, о причастности украинца к войскам СС послу также не было известно.На замечание журналиста, что спикер палаты общин Энтони Рота совершенно явственно анонсировал, что Хунка "воевал во время Второй мировой войны против русских и советской армии" и посол не могла этого не слышать, Фишер сообщил, что в те времена "существовали самые разные группировки"."Вы наверняка знаете об Армии Крайове, которая воевала как против Вермахта, так и против Красной армии. В этом отношении это не совсем так очевидно, как вы об этом говорите", — добавил он.В то же время, представитель МИД отметил, что сам инцидент является "неприемлемым".В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html
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в мире, германия, канада, галичина (дивизия войск сс), олимпийские игры, ярослав хунка, владимир зеленский, вермахт
В мире, Германия, Канада, Галичина (дивизия войск СС), Олимпийские игры, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Вермахт
Посол Германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде
МИД ФРГ назвал чествование украинца-эсэсовца в парламенте Канады неприемлемым
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки в парламенте Канады, подтвердил представитель германского МИД Себастиан Фишер, назвав сам инцидент неприемлемым.
"Посол в качестве представителя нашего дипломатического корпуса вместе с ее коллегами из "Большой семерки" действительно присутствовала на трибунах канадского парламента и принимала участие в мероприятии", — заявил Фишер на брифинге.
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По его словам, о присутствии Ярослава Хунки никому заранее не сообщали, о причастности украинца к войскам СС послу также не было известно.
На замечание журналиста, что спикер палаты общин Энтони Рота совершенно явственно анонсировал, что Хунка "воевал во время Второй мировой войны против русских и советской армии" и посол не могла этого не слышать, Фишер сообщил, что в те времена "существовали самые разные группировки".
"Вы наверняка знаете об Армии Крайове, которая воевала как против Вермахта
, так и против Красной армии. В этом отношении это не совсем так очевидно, как вы об этом говорите", — добавил он.
В то же время, представитель МИД отметил, что сам инцидент является "неприемлемым".
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского
был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
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