https://ria.ru/20230927/forum-1898860903.html

Эксперт рассказал о форуме, который может решить украинский кризис

Эксперт рассказал о форуме, который может решить украинский кризис - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперт рассказал о форуме, который может решить украинский кризис

Форум "Один пояс, один путь", который пройдет в октябре в Пекине может создать условия для политического урегулирования украинского кризиса, может... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:42

2023-09-27T06:42

2023-09-27T06:42

в мире

китай

пекин

сша

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Форум "Один пояс, один путь", который пройдет в октябре в Пекине может создать условия для политического урегулирования украинского кризиса, может сформироваться давление на страны Запада, которые препятствуют проведению переговоров, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что представители более 130 стран подтвердили свое участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь". На данный момент известно, что форум состоится в октябре, однако точных дат Пекин пока не называет. "Думаю, что по результатам можно ожидать, что… в вопросе продвижения политического урегулирования украинского кризиса будет достигнут дальнейший консенсус, будет сформировано давление на США и другие страны Запада, которые препятствуют переговорам, взаимодействию и политическому урегулированию, будут созданы условия для политического решения российско-украинского конфликта", - сказал Ван Цзайбан агентству в рамках 7-го Цивилизационного форума "Тайхэ". Кроме того, по мнению эксперта, участники форума более сосредоточатся на вопросах зеленого и цифрового развития. Также, отмечает Ван Цзайбан, опираясь на десятилетний опыт инициативы "Один пояс, один путь", участники форума четко обозначат такие позиции, как открытость на высоком уровне, уважение законов рыночной экономики, противодействие искусственному разрыву цепочек, чтобы затем претворить в жизнь глобальную инициативу развития. "Нынешний форум "Один пояс, один путь" совпадает с десятилетней годовщиной одноименной инициативы, это очень важный момент. Особенно в контексте постпандемийной эпохи, серьезной ситуацией с климатом, продолжающегося российско-украинского конфликта, расширения БРИКС и так далее", - отметил эксперт. По его мнению, октябрьский форум может еще более укрепить консенсус между странами, повысить доверие к глобальной экономике, а также задать направление для дальнейшего глобального развития. "Инициатива "Один пояс, один путь" - это крупнейший геоэкономический и геополитический проект в истории человечества", - считает эксперт. По мнению Ван Цзайбана, влияние инициативы будет продолжать расширяться и расти. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230924/sammit-1898376829.html

https://ria.ru/20230911/orban-1895669183.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, сша, брикс