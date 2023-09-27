https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи - РИА Новости, 27.09.2023
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:35
2023-09-27T11:35
2023-09-27T13:01
безопасность
россия
виктор соколов
черноморский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898923348_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_d9ee470b5e1720241351e576f0ba21a4.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. "Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - сказал адмирал. Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова. "Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.
https://ria.ru/20230926/chf-1898707760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898923348_81:0:1206:844_1920x0_80_0_0_b1dc00f5768d5d94dff569319d124212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, виктор соколов, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Виктор Соколов, Черноморский флот ВМФ России
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
Командующий Соколов: Черноморский флот успешно выполняет все поставленные задачи