https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html

Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи

Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи - РИА Новости, 27.09.2023

Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи

Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:35

2023-09-27T11:35

2023-09-27T13:01

безопасность

россия

виктор соколов

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. "Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - сказал адмирал. Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова. "Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.

https://ria.ru/20230926/chf-1898707760.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, виктор соколов, черноморский флот вмф россии