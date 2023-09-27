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Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи - РИА Новости, 27.09.2023
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11:35 27.09.2023 (обновлено: 13:01 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи - РИА Новости, 27.09.2023
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:35
2023-09-27T13:01
безопасность
россия
виктор соколов
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. "Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - сказал адмирал. Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова. "Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.
https://ria.ru/20230926/chf-1898707760.html
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безопасность, россия, виктор соколов, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Виктор Соколов, Черноморский флот ВМФ России
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи

Командующий Соколов: Черноморский флот успешно выполняет все поставленные задачи

© Телеканал "Звезда"Командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов
Командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов
© Телеканал "Звезда"
Командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.
«
"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - сказал адмирал.
Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова. "Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.
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БезопасностьРоссияВиктор СоколовЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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