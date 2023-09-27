https://ria.ru/20230927/festival-1898870265.html

Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля

Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля - РИА Новости, 27.09.2023

Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля

Российский фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля, объявление которой проходит в зале Tokyo Midtown РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:55

2023-09-27T08:55

2023-09-27T08:55

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ТОКИО, 27 сен - РИА Новости, Ксения Нака. Российский фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля, объявление которой проходит в зале Tokyo Midtown Hibiya, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Воздух" вошел в программу конкурса вместе с еще 14 кинолентами, отобранными из 1942 фильмов из 114 стран. Показ в Японии станет мировой премьерой российской картины. Мероприятия и показы фестиваля будут проходить на нескольких площадках в центре японской столицы. Кинофестиваль разделен на девять программ, главной из которых является конкурсная. Всего в рамках кинофорума будет показано 219 фильмов. В этом году в конкурсной программе представлено 15 фильмов из Японии, Китая, России, Германии, Филиппин, США, Ирана, Азербайджана, Чили. Возглавит жюри конкурсной программы культовый кинорежиссер Вим Вендерс. Главный приз фестиваля - Токио Гран-при. Кинофорум считается одним из крупнейших в мире и наиболее престижных в Азии, он по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В 2020 году в категории "Мировой фокус" был показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля - приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow - получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.

https://ria.ru/20210709/premera-1740625157.html

https://ria.ru/20230909/priz-1895246172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, япония, россия, токио, токийский кинофестиваль