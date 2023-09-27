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Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля - РИА Новости, 27.09.2023
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Культура
 
08:55 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/festival-1898870265.html
Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля
Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля - РИА Новости, 27.09.2023
Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля
Российский фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля, объявление которой проходит в зале Tokyo Midtown РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:55
2023-09-27T08:55
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ТОКИО, 27 сен - РИА Новости, Ксения Нака. Российский фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля, объявление которой проходит в зале Tokyo Midtown Hibiya, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Воздух" вошел в программу конкурса вместе с еще 14 кинолентами, отобранными из 1942 фильмов из 114 стран. Показ в Японии станет мировой премьерой российской картины. Мероприятия и показы фестиваля будут проходить на нескольких площадках в центре японской столицы. Кинофестиваль разделен на девять программ, главной из которых является конкурсная. Всего в рамках кинофорума будет показано 219 фильмов. В этом году в конкурсной программе представлено 15 фильмов из Японии, Китая, России, Германии, Филиппин, США, Ирана, Азербайджана, Чили. Возглавит жюри конкурсной программы культовый кинорежиссер Вим Вендерс. Главный приз фестиваля - Токио Гран-при. Кинофорум считается одним из крупнейших в мире и наиболее престижных в Азии, он по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В 2020 году в категории "Мировой фокус" был показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля - приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow - получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.
https://ria.ru/20210709/premera-1740625157.html
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новости культуры, япония, россия, токио, токийский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Япония, Россия, Токио, Токийский кинофестиваль
Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля

Фильм Германа "Воздух" вошел в конкурсную программу Токийского кинофестиваля

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Алексей Герман-младший
Режиссер Алексей Герман-младший - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Алексей Герман-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 сен - РИА Новости, Ксения Нака. Российский фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля, объявление которой проходит в зале Tokyo Midtown Hibiya, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Воздух" вошел в программу конкурса вместе с еще 14 кинолентами, отобранными из 1942 фильмов из 114 стран. Показ в Японии станет мировой премьерой российской картины.
Кадр из фильма Дело
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
9 июля 2021, 15:25
Мероприятия и показы фестиваля будут проходить на нескольких площадках в центре японской столицы. Кинофестиваль разделен на девять программ, главной из которых является конкурсная. Всего в рамках кинофорума будет показано 219 фильмов.
В этом году в конкурсной программе представлено 15 фильмов из Японии, Китая, России, Германии, Филиппин, США, Ирана, Азербайджана, Чили. Возглавит жюри конкурсной программы культовый кинорежиссер Вим Вендерс. Главный приз фестиваля - Токио Гран-при.
Кинофорум считается одним из крупнейших в мире и наиболее престижных в Азии, он по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В 2020 году в категории "Мировой фокус" был показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля - приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow - получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.
Золотой лев Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"
9 сентября, 22:35
 
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