https://ria.ru/20230927/f-35-1899000733.html

Чехия купит у США 24 истребителя F-35

Чехия купит у США 24 истребителя F-35 - РИА Новости, 27.09.2023

Чехия купит у США 24 истребителя F-35

Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:56

2023-09-27T16:56

2023-09-27T17:54

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чехия

сша

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ПРАГА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала."Правительство сегодня (в среду) приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35. Первые самолеты будут готовы в 2029 году, наши пилоты начнут на них обучение в США. В 2031 году первые истребители поступят в Чехию, а все 24 самолета мы будем иметь в 2035 году. В этом случае мы действуем на основе рекомендации армии. Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается", - сказал премьер.По словам Фиалы, система самолетов F-35 становится стандартом, их приобретает большинство стран НАТО, Чехия в этом случае делает ставку на определенность."Поскольку важную роль играет усиление связей с союзниками по альянсу, мы этим шагом говорим нашим партнерам, что относимся к обороне нашей страны со всей серьезностью и что они могут на нас рассчитывать", - подчеркнул премьер.Как сообщила выступившая на пресс-конференции глава минобороны Яна Чернохова, предполагается, что самолеты F-35 будут использоваться в ВВС Чехии как минимум до 2069 года. Закупка истребителей обойдется в 106 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), еще 44 миллиарда крон (около 2 миллиардов долларов) будет израсходовано на обеспечение их деятельности. Предусмотрено, что в данном проекте примут участие оборонные предприятия Чехии.В настоящее время ВВС Чехии используют 14 истребителей JAS 39 Gripen, которые взяты в аренду в Швеции до 2027 года, а также штурмовики L-159 собственного производства.

https://ria.ru/20230831/chekhiya-1893339675.html

https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893296314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, сша, f-35