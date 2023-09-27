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Чехия купит у США 24 истребителя F-35 - РИА Новости, 27.09.2023
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16:56 27.09.2023 (обновлено: 17:54 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/f-35-1899000733.html
Чехия купит у США 24 истребителя F-35
Чехия купит у США 24 истребителя F-35 - РИА Новости, 27.09.2023
Чехия купит у США 24 истребителя F-35
Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:56
2023-09-27T17:54
в мире
чехия
сша
f-35
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ПРАГА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала."Правительство сегодня (в среду) приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35. Первые самолеты будут готовы в 2029 году, наши пилоты начнут на них обучение в США. В 2031 году первые истребители поступят в Чехию, а все 24 самолета мы будем иметь в 2035 году. В этом случае мы действуем на основе рекомендации армии. Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается", - сказал премьер.По словам Фиалы, система самолетов F-35 становится стандартом, их приобретает большинство стран НАТО, Чехия в этом случае делает ставку на определенность."Поскольку важную роль играет усиление связей с союзниками по альянсу, мы этим шагом говорим нашим партнерам, что относимся к обороне нашей страны со всей серьезностью и что они могут на нас рассчитывать", - подчеркнул премьер.Как сообщила выступившая на пресс-конференции глава минобороны Яна Чернохова, предполагается, что самолеты F-35 будут использоваться в ВВС Чехии как минимум до 2069 года. Закупка истребителей обойдется в 106 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), еще 44 миллиарда крон (около 2 миллиардов долларов) будет израсходовано на обеспечение их деятельности. Предусмотрено, что в данном проекте примут участие оборонные предприятия Чехии.В настоящее время ВВС Чехии используют 14 истребителей JAS 39 Gripen, которые взяты в аренду в Швеции до 2027 года, а также штурмовики L-159 собственного производства.
https://ria.ru/20230831/chekhiya-1893339675.html
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в мире, чехия, сша, f-35
В мире, Чехия, США, F-35
Чехия купит у США 24 истребителя F-35

Фиала: правительство Чехии приняло решение о закупке в США 24 истребителей F-35

© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOАмериканский самолет F-35
Американский самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Американский самолет F-35. Архивное фото
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ПРАГА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.
"Правительство сегодня (в среду) приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35. Первые самолеты будут готовы в 2029 году, наши пилоты начнут на них обучение в США. В 2031 году первые истребители поступят в Чехию, а все 24 самолета мы будем иметь в 2035 году. В этом случае мы действуем на основе рекомендации армии. Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается", - сказал премьер.
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По словам Фиалы, система самолетов F-35 становится стандартом, их приобретает большинство стран НАТО, Чехия в этом случае делает ставку на определенность.
«
"Поскольку важную роль играет усиление связей с союзниками по альянсу, мы этим шагом говорим нашим партнерам, что относимся к обороне нашей страны со всей серьезностью и что они могут на нас рассчитывать", - подчеркнул премьер.
Как сообщила выступившая на пресс-конференции глава минобороны Яна Чернохова, предполагается, что самолеты F-35 будут использоваться в ВВС Чехии как минимум до 2069 года. Закупка истребителей обойдется в 106 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), еще 44 миллиарда крон (около 2 миллиардов долларов) будет израсходовано на обеспечение их деятельности. Предусмотрено, что в данном проекте примут участие оборонные предприятия Чехии.
В настоящее время ВВС Чехии используют 14 истребителей JAS 39 Gripen, которые взяты в аренду в Швеции до 2027 года, а также штурмовики L-159 собственного производства.
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