https://ria.ru/20230927/esesovets-1898937779.html

В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте

В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте - РИА Новости, 27.09.2023

В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте

Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:37

2023-09-27T13:37

2023-09-27T13:48

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку."Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".По его словам, спикер парламента Канады, уйдя в отставку, взял на себя ответственность за произошедшее, но не понятно, как быть с другими, кто рукоплескали нацисту на мероприятии."Конечно, здесь разум диктует необходимость какого-то все-таки обличения нацизма. Парламент должен это сделать, а иначе - это парламент, который запятнан этими аплодисментами. Я уже не говорю о международной реакции, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, дмитрий песков, украина