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В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте - РИА Новости, 27.09.2023
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13:37 27.09.2023 (обновлено: 13:48 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/esesovets-1898937779.html
В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте
В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте - РИА Новости, 27.09.2023
В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте
Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:37
2023-09-27T13:48
в мире
канада
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку."Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".По его словам, спикер парламента Канады, уйдя в отставку, взял на себя ответственность за произошедшее, но не понятно, как быть с другими, кто рукоплескали нацисту на мероприятии."Конечно, здесь разум диктует необходимость какого-то все-таки обличения нацизма. Парламент должен это сделать, а иначе - это парламент, который запятнан этими аплодисментами. Я уже не говорю о международной реакции, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html
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в мире, канада, россия, дмитрий песков, украина
В мире, Канада, Россия, Дмитрий Песков, Украина
В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте

Песков: Канада должна судить или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
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"Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".
По его словам, спикер парламента Канады, уйдя в отставку, взял на себя ответственность за произошедшее, но не понятно, как быть с другими, кто рукоплескали нацисту на мероприятии.
"Конечно, здесь разум диктует необходимость какого-то все-таки обличения нацизма. Парламент должен это сделать, а иначе - это парламент, который запятнан этими аплодисментами. Я уже не говорю о международной реакции, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет", - сказал Песков.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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