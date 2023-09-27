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Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита - РИА Новости, 27.09.2023
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07:38 27.09.2023 (обновлено: 07:39 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/energodefitsit-1898864504.html
Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита
Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита
Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:38
2023-09-27T07:39
европа
сша
александр лукашевич
обсе
россия
в мире
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, "коллективный Запад" голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов. При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе – противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Он добавил, что уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ. "В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес", - заключил дипломат.
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европа, сша, александр лукашевич, обсе, россия, в мире
Европа, США, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Россия, В мире
Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита

лукашевич: Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, обвиняя Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«
"Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, "коллективный Запад" голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов. При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе – противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Он добавил, что уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ.
"В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес", - заключил дипломат.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
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ЕвропаСШААлександр ЛукашевичОБСЕРоссияВ мире
 
 
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