https://ria.ru/20230927/energodefitsit-1898864504.html

Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита

Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита

Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T07:38

2023-09-27T07:38

2023-09-27T07:39

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, "коллективный Запад" голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов. При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе – противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Он добавил, что уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ. "В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20230927/obse-1898860154.html

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европа, сша, александр лукашевич, обсе, россия, в мире