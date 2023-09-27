Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита
лукашевич: Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, обвиняя Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«
"Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, "коллективный Запад" голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов. При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе – противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Он добавил, что уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ.
"В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес", - заключил дипломат.