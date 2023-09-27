https://ria.ru/20230927/energetika-1899023773.html
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:06
2023-09-27T18:06
2023-09-27T18:06
венгрия
россия
петер сийярто
александр новак
цены на нефть
экономика
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения. Глава МИД Венгрии напомнил, что принял приглашение посетить Российскую энергетическую неделю в Москве 13 октября. "Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров, потому что наши действующие контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе... на долгий срок", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале МИД Австрии. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897804164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, петер сийярто, александр новак, цены на нефть, экономика, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Александр Новак, Цены на нефть, Экономика, Санкции в отношении России
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией
Сийярто: Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией