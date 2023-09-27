https://ria.ru/20230927/energetika-1899023773.html

Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией

Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией - РИА Новости, 27.09.2023

Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:06

2023-09-27T18:06

2023-09-27T18:06

венгрия

россия

петер сийярто

александр новак

цены на нефть

экономика

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения. Глава МИД Венгрии напомнил, что принял приглашение посетить Российскую энергетическую неделю в Москве 13 октября. "Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров, потому что наши действующие контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе... на долгий срок", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале МИД Австрии. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897804164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, петер сийярто, александр новак, цены на нефть, экономика, санкции в отношении россии