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Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
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18:06 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/energetika-1899023773.html
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:06
2023-09-27T18:06
венгрия
россия
петер сийярто
александр новак
цены на нефть
экономика
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения. Глава МИД Венгрии напомнил, что принял приглашение посетить Российскую энергетическую неделю в Москве 13 октября. "Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров, потому что наши действующие контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе... на долгий срок", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале МИД Австрии. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
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венгрия, россия, петер сийярто, александр новак, цены на нефть, экономика, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Александр Новак, Цены на нефть, Экономика, Санкции в отношении России
Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией

Сийярто: Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения.
Глава МИД Венгрии напомнил, что принял приглашение посетить Российскую энергетическую неделю в Москве 13 октября.
"Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров, потому что наши действующие контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе... на долгий срок", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале МИД Австрии.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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ВенгрияРоссияПетер СийяртоАлександр НовакЦены на нефтьЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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