https://ria.ru/20230927/ekspert-1898931656.html

Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву

Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву - РИА Новости, 27.09.2023

Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву

Известный российский военный эксперт Константин Сивков рассказал РИА Новости, что неизвестные подбросили ему под дверь свиную голову и угрожали убить за... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:19

2023-09-27T13:19

2023-09-27T13:19

россия

константин сивков

владлен татарский

украина

в мире

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Известный российский военный эксперт Константин Сивков рассказал РИА Новости, что неизвестные подбросили ему под дверь свиную голову и угрожали убить за поддержку СВО. Это второй такой случай, о котором стало известно в среду: накануне, как заявляли в пресс-службе МИА "Россия сегодня", свиную голову подбросили под дверь колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву. "Я был в отпуске. Прямо под двери квартиры подкинули свиную голову. Потом мне позвонили и сказали, что это связано с тем, что я неправильно веду себя в информационном пространстве. Они стали требовать от меня, чтобы я отказался от поддержки действий президента России, отказался от поддержки специальной военной операции и наших Вооруженных сил", - сказал Сивков. "Поступали угрозы вплоть до убийства. Было сказано дословно следующее: "У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет", - добавил Сивков. Доктор военных наук уточнил, что этот инцидент произошел с ним 19 сентября. По его словам, он сразу обратился в правоохранительные органы, но не стал выступать с публичными заявлениями. Сейчас же он подтвердил факт случившегося после запроса РИА Новости и появления информации в телеграм-каналах. Ход расследования Сивков отказался комментировать, сославшись на тайну следствия. Это не первый случай психологического давления на Сивкова. Ранее в апреле 2023 года эксперту пришел от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.

https://ria.ru/20230927/sergeytsev-1898924559.html

https://ria.ru/20220729/zhurnalisty-1805905205.html

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россия, константин сивков, владлен татарский, украина, в мире, служба безопасности украины