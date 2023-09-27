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Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву - РИА Новости, 27.09.2023
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13:19 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ekspert-1898931656.html
Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву
Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву - РИА Новости, 27.09.2023
Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву
Известный российский военный эксперт Константин Сивков рассказал РИА Новости, что неизвестные подбросили ему под дверь свиную голову и угрожали убить за... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:19
2023-09-27T13:19
россия
константин сивков
владлен татарский
украина
в мире
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Известный российский военный эксперт Константин Сивков рассказал РИА Новости, что неизвестные подбросили ему под дверь свиную голову и угрожали убить за поддержку СВО. Это второй такой случай, о котором стало известно в среду: накануне, как заявляли в пресс-службе МИА "Россия сегодня", свиную голову подбросили под дверь колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву. "Я был в отпуске. Прямо под двери квартиры подкинули свиную голову. Потом мне позвонили и сказали, что это связано с тем, что я неправильно веду себя в информационном пространстве. Они стали требовать от меня, чтобы я отказался от поддержки действий президента России, отказался от поддержки специальной военной операции и наших Вооруженных сил", - сказал Сивков. "Поступали угрозы вплоть до убийства. Было сказано дословно следующее: "У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет", - добавил Сивков. Доктор военных наук уточнил, что этот инцидент произошел с ним 19 сентября. По его словам, он сразу обратился в правоохранительные органы, но не стал выступать с публичными заявлениями. Сейчас же он подтвердил факт случившегося после запроса РИА Новости и появления информации в телеграм-каналах. Ход расследования Сивков отказался комментировать, сославшись на тайну следствия. Это не первый случай психологического давления на Сивкова. Ранее в апреле 2023 года эксперту пришел от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
https://ria.ru/20230927/sergeytsev-1898924559.html
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россия, константин сивков, владлен татарский, украина, в мире, служба безопасности украины
Россия, Константин Сивков, Владлен Татарский, Украина, В мире, Служба безопасности Украины
Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову, как и Сергейцеву

Военному эксперту Сивкову подбросили под дверь свиную голову, как и Сергейцеву

© РИА Новости / Владимир Трефилов Константин Сивков, обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер", председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Константин Сивков, обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер", председатель Союза геополитиков, доктор военных наук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Известный российский военный эксперт Константин Сивков рассказал РИА Новости, что неизвестные подбросили ему под дверь свиную голову и угрожали убить за поддержку СВО.
Это второй такой случай, о котором стало известно в среду: накануне, как заявляли в пресс-службе МИА "Россия сегодня", свиную голову подбросили под дверь колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву.
Тимофей Сергейцев - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Колумнисту РИА Новости Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову
Вчера, 12:57
"Я был в отпуске. Прямо под двери квартиры подкинули свиную голову. Потом мне позвонили и сказали, что это связано с тем, что я неправильно веду себя в информационном пространстве. Они стали требовать от меня, чтобы я отказался от поддержки действий президента России, отказался от поддержки специальной военной операции и наших Вооруженных сил", - сказал Сивков.
"Поступали угрозы вплоть до убийства. Было сказано дословно следующее: "У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет", - добавил Сивков.
Доктор военных наук уточнил, что этот инцидент произошел с ним 19 сентября. По его словам, он сразу обратился в правоохранительные органы, но не стал выступать с публичными заявлениями. Сейчас же он подтвердил факт случившегося после запроса РИА Новости и появления информации в телеграм-каналах.
Ход расследования Сивков отказался комментировать, сославшись на тайну следствия.
Это не первый случай психологического давления на Сивкова. Ранее в апреле 2023 года эксперту пришел от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
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