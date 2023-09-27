https://ria.ru/20230927/dtp-1898986477.html
На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали
На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали - РИА Новости, 27.09.2023
На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали
Сразу пять легковых иномарок столкнулись на юге Москвы, по предварительной информации, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:03
2023-09-27T16:03
2023-09-27T16:16
происшествия
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москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сразу пять легковых иномарок столкнулись на юге Москвы, по предварительной информации, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, в результате ДТП пострадало три человека. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших выясняются.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали
На юге Москвы столкнулись пять легковых иномарок, три человека пострадали
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сразу пять легковых иномарок столкнулись на юге Москвы, по предварительной информации, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, в результате ДТП пострадало три человека. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших выясняются.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году