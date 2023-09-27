https://ria.ru/20230927/dtp-1898986477.html

На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали

На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали - РИА Новости, 27.09.2023

На юге Москвы столкнулись пять иномарок, три человека пострадали

Сразу пять легковых иномарок столкнулись на юге Москвы, по предварительной информации, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:03

2023-09-27T16:03

2023-09-27T16:16

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сразу пять легковых иномарок столкнулись на юге Москвы, по предварительной информации, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, в результате ДТП пострадало три человека. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших выясняются.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва