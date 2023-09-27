https://ria.ru/20230927/drony-1898982961.html

Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью

Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью - РИА Новости, 27.09.2023

Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью

Балтийский флот России на учениях отработали поиск и уничтожение беспилотников различной сложности над Калининградской областью, сообщает пресс-служба флота. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:54

2023-09-27T15:54

2023-09-27T15:54

калининградская область

россия

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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Балтийский флот России на учениях отработали поиск и уничтожение беспилотников различной сложности над Калининградской областью, сообщает пресс-служба флота. "Личный состав отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры. Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов", - говорится в релизе. Привлекались расчеты радиолокационных комплексов "Небо-М", "Небо-У", мобильных радиолокационных станций (РЛС) "Каста". Одновременно в зоне ответственности радиотехнических подразделений флота смоделировано более воздушных 40 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей. Информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных частей и морской авиации для условного уничтожения целей.

https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898812661.html

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калининградская область, россия