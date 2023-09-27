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Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью - РИА Новости, 27.09.2023
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15:54 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/drony-1898982961.html
Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью
Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью - РИА Новости, 27.09.2023
Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью
Балтийский флот России на учениях отработали поиск и уничтожение беспилотников различной сложности над Калининградской областью, сообщает пресс-служба флота. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:54
2023-09-27T15:54
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Балтийский флот России на учениях отработали поиск и уничтожение беспилотников различной сложности над Калининградской областью, сообщает пресс-служба флота. "Личный состав отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры. Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов", - говорится в релизе. Привлекались расчеты радиолокационных комплексов "Небо-М", "Небо-У", мобильных радиолокационных станций (РЛС) "Каста". Одновременно в зоне ответственности радиотехнических подразделений флота смоделировано более воздушных 40 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей. Информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных частей и морской авиации для условного уничтожения целей.
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898812661.html
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калининградская область, россия
Калининградская область, Россия
Балтийский флот отработал уничтожение дронов над Калининградской областью

Балтфлот отработал поиск и уничтожение дронов над Калининградской областью

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Балтийский флот России на учениях отработали поиск и уничтожение беспилотников различной сложности над Калининградской областью, сообщает пресс-служба флота.
"Личный состав отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры. Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов", - говорится в релизе.
Привлекались расчеты радиолокационных комплексов "Небо-М", "Небо-У", мобильных радиолокационных станций (РЛС) "Каста". Одновременно в зоне ответственности радиотехнических подразделений флота смоделировано более воздушных 40 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей.
Информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных частей и морской авиации для условного уничтожения целей.
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