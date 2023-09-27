https://ria.ru/20230927/donetsk-1898879295.html

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.09.2023

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие

В Донецке люди оказались под завалами после попадания украинского снаряда в крышу жилого дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:59

2023-09-27T09:59

2023-09-27T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. В Донецке люди оказались под завалами после попадания украинского снаряда в крышу жилого дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — написал он.По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открыли огонь по Кировскому району в 08:20, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 05:50 до 09:40 они обстреливали Петровский район, выпустив по нему в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика