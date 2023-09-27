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Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 27.09.2023 (обновлено: 12:32 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/donetsk-1898879295.html
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.09.2023
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие
В Донецке люди оказались под завалами после попадания украинского снаряда в крышу жилого дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:59
2023-09-27T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. В Донецке люди оказались под завалами после попадания украинского снаряда в крышу жилого дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. &quot;В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие&quot;, — написал он.По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открыли огонь по Кировскому району в 08:20, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 05:50 до 09:40 они обстреливали Петровский район, выпустив по нему в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие

Кулемзин: снаряд ВСУ разрушил крышу дома в Донецке, под завалами есть раненые

© ДНР OnlineПоследствия обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины, где в результате прямого попадания в жилой дом произошло обрушение перекрытий
Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины, где в результате прямого попадания в жилой дом произошло обрушение перекрытий
© ДНР Online
Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины, где в результате прямого попадания в жилой дом произошло обрушение перекрытий
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. В Донецке люди оказались под завалами после попадания украинского снаряда в крышу жилого дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«

"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — написал он.

По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открыли огонь по Кировскому району в 08:20, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 05:50 до 09:40 они обстреливали Петровский район, выпустив по нему в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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