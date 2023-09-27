Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие
Кулемзин: снаряд ВСУ разрушил крышу дома в Донецке, под завалами есть раненые
© ДНР OnlineПоследствия обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины, где в результате прямого попадания в жилой дом произошло обрушение перекрытий
Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины, где в результате прямого попадания в жилой дом произошло обрушение перекрытий
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. В Донецке люди оказались под завалами после попадания украинского снаряда в крышу жилого дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
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"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — написал он.
По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открыли огонь по Кировскому району в 08:20, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 05:50 до 09:40 они обстреливали Петровский район, выпустив по нему в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.