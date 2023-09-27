https://ria.ru/20230927/dollar-1899031463.html

Доллар в августе обновил исторический рекорд в расчетах через SWIFT

Доллар в августе обновил исторический рекорд в расчетах через SWIFT - РИА Новости, 27.09.2023

Доллар в августе обновил исторический рекорд в расчетах через SWIFT

Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в августе составила 48,03%, обновив свой исторический максимум за все время публикации... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:47

2023-09-27T18:47

2023-09-27T18:47

экономика

swift

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в августе составила 48,03%, обновив свой исторический максимум за все время публикации такой статистики, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. По сравнению с рекордными значениями июля этот показатель вырос еще на 1,57 процентного пункта. На рекордно высоких уровнях находится и китайский юань: доля международных расчетов в этой валюте по итогам августа составила 3,47% (это на 0,41 процентного пункта больше, чем в июле). Доля евро при этом обновила свои рекордно низкие значения: по итогам последнего летнего месяца она растеряла еще 1,22 процентного пункта, составив 23,2%. Использование евро сократилось в первую очередь за счет потери популярности за пределами еврозоны: платежи в нем в остальном мире сократились с 36,44% в августе 2022 года до лишь 12,7% в августе этого года.

https://ria.ru/20230803/ekonomika-1887931538.html

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экономика, swift