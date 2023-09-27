https://ria.ru/20230927/dnr-1898902391.html

Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР

Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023

Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР

Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, который в ходе веерных обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР, сообщают... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:32

2023-09-27T11:32

2023-09-27T11:32

специальная военная операция на украине

безопасность

главная военная прокуратура рф

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

батальон "азов"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, который в ходе веерных обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Эдуарда Варбанского", - говорится в сообщении прокуратуры. По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский со своих огневых позиций вблизи "Нового кладбища" и "Приморского парка" в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское в ДНР. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате была повреждена и разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться. "Суд приговорил Варбанского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 миллиона рублей. В мае 2022 года Варбанский был взят в плен, поясняет следствие. Варбанский обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html

https://ria.ru/20230912/prigovor-1895887236.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, главная военная прокуратура рф, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, батальон "азов"