Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР
Боевик "Азова" получил 22 года колонии за минометные выстрелы по школе в ДНР
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, который в ходе веерных обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Эдуарда Варбанского", - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский со своих огневых позиций вблизи "Нового кладбища" и "Приморского парка" в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское в ДНР. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате была повреждена и разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться.
"Суд приговорил Варбанского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 миллиона рублей. В мае 2022 года Варбанский был взят в плен, поясняет следствие.
Варбанский обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация