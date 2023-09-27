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Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
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11:32 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/dnr-1898902391.html
Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР
Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР
Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, который в ходе веерных обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР, сообщают... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:32
2023-09-27T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
главная военная прокуратура рф
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
батальон "азов"
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, который в ходе веерных обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Эдуарда Варбанского", - говорится в сообщении прокуратуры. По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский со своих огневых позиций вблизи "Нового кладбища" и "Приморского парка" в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское в ДНР. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате была повреждена и разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться. "Суд приговорил Варбанского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 миллиона рублей. В мае 2022 года Варбанский был взят в плен, поясняет следствие. Варбанский обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.* Запрещенная в России террористическая организация
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безопасность, главная военная прокуратура рф, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Главная военная прокуратура РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Батальон "Азов"
Украинский боевик получил 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР

Боевик "Азова" получил 22 года колонии за минометные выстрелы по школе в ДНР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 22 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, который в ходе веерных обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Эдуарда Варбанского", - говорится в сообщении прокуратуры.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек
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По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский со своих огневых позиций вблизи "Нового кладбища" и "Приморского парка" в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское в ДНР. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате была повреждена и разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться.
"Суд приговорил Варбанского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 миллиона рублей. В мае 2022 года Варбанский был взят в плен, поясняет следствие.
Варбанский обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГлавная военная прокуратура РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБатальон "Азов"
 
 
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