https://ria.ru/20230927/dnepropetrovsk-1899040039.html

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.09.2023

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду в Telegram-канале глава областного совета Николай... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:22

2023-09-27T19:22

2023-09-27T21:59

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду в Telegram-канале глава областного совета Николай Лукашук. Ранее в среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи в Никопольском районе в результате взрывов. "Никополь… поврежден… инфраструктурный объект", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф