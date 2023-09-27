https://ria.ru/20230927/dnepropetrovsk-1899040039.html
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.09.2023
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду в Telegram-канале глава областного совета Николай... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:22
2023-09-27T19:22
2023-09-27T21:59
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aec5c48ab8749d3fa13bc37a64d2a5b.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду в Telegram-канале глава областного совета Николай Лукашук. Ранее в среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи в Никопольском районе в результате взрывов. "Никополь… поврежден… инфраструктурный объект", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39937f60af09ab5df4e1678759a8e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области