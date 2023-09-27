https://ria.ru/20230927/detsad-1899031730.html

СК в Ленинградской области проверит детсад после сообщения о травме ребенка

СК в Ленинградской области проверит детсад после сообщения о травме ребенка - РИА Новости, 27.09.2023

СК в Ленинградской области проверит детсад после сообщения о травме ребенка

Следователи устанавливают обстоятельства получения травмы воспитанником детского сада в поселке Новогорелово Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:50

2023-09-27T18:50

2023-09-27T18:50

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства получения травмы воспитанником детского сада в поселке Новогорелово Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Организована доследственная проверка по факту получения травмы в детском дошкольном учреждении в посёлке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области", - говорится в сообщении. СК в рамках проверки даст правовую оценку действиям должностных лиц детского дошкольного учреждения. Как сообщают местные СМИ, в том числе телеканал 78, заявление в правоохранительные органы написал отец одной из воспитанниц детсада, который обнаружил следы от удушья на шее дочки.

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

ленинградская область

ломоносовский район

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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, следственный комитет россии (ск рф)