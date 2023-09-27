Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/delo-1899069471.html
В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке - РИА Новости, 27.09.2023
В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в перестрелке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:53
2023-09-27T22:53
происшествия
россия
левашинский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в перестрелке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента. "Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в селе Леваши Левашинского района с огнестрельными ранениями по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), – говорится в сообщении. По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.
https://ria.ru/20230927/perestrelka-1899066501.html
россия
левашинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, левашинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Левашинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке

СК в Дагестане завел уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в перестрелке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в селе Леваши Левашинского района с огнестрельными ранениями по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), – говорится в сообщении.
По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.
Автомобиль полиции Дагестана
МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане
Вчера, 22:19
 
ПроисшествияРоссияЛевашинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала