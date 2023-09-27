https://ria.ru/20230927/delo-1899069471.html

В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке

В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке - РИА Новости, 27.09.2023

В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в перестрелке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:53

2023-09-27T22:53

2023-09-27T22:53

происшествия

россия

левашинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в перестрелке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По данным регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента. "Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в селе Леваши Левашинского района с огнестрельными ранениями по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), – говорится в сообщении. По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.

https://ria.ru/20230927/perestrelka-1899066501.html

россия

левашинский район

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происшествия, россия, левашинский район, следственный комитет россии (ск рф)